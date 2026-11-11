وزير الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة: ماراثون بنك الخليج نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين

الوزير يتوسط فيصل االغربللي وفيصل العدساني ونجلاء العيسى

قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن ماراثون بنك الخليج يمثل نموذجا ناجحاً للعلاقة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص ومبادرة مجتمعية رائدة استطاعت الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ماراثون بنك الخليج في الـ28 من شهر نوفمبر الجاري بحضور عدد من مسؤولي بنك الخليج وشركة سافكس والرعاة وفي مقدمتهم شركة الروضتين وشركة انترسبورت وشركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية وشركة سنونو والملا للصيرفة وشركة طيران الجزيرة (الناقل الجوي الرسمي للماراثون) والذين تم تكريمهم جميعاً من قبل بنك الخليج وشركة سافكس.

وأضاف الوزير الجلاهمة في كلمته إن فكرة ضم الماراثون إلى موسم الكويت للشباب والرياضة كانت حاضرة منذ الاجتماعات الأولى للموسم نظراً لأهميته ومكانته الرياضية والمجتمعية وما يشهده من مشاركة واسعة تضم نخبة من أبطال العالم إلى جانب مختلف فئات المجتمع.

الوزير يلقي كلمته

وأضاف أن أهمية الماراثون لا تقتصر على كونه سباقاً رياضياً يتنافس فيه المشاركون لقطع مسافات محددة، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد مجتمعية أعمق إذ نجح المنظمون في تحويله إلى فعالية عائلية متكاملة تستقطب جميع أفراد الأسرة وتشجعهم على المشاركة والتفاعل بما يعزز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

وعبر فخره واعتزازه بما حققه الماراثون من نجاحات متواصلة على مدى 12 عاما مؤكدا أن استمرارية هذا الحدث الرياضي وتطوره يعكسان المستوى العالي من التنظيم والجودة الذي أسهم في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في البلاد.

وأعرب وأشاد بالدور الذي يؤديه بنك الخليج وشركة (سافكس) في تنظيم هذا الحدث الرياضي واستمرار نجاحه وتطوره على مدار 12 عاما مثمنا الجهود المبذولة والمستوى العالي من الجودة والخدمات المقدمة للمشاركين والتي أسهمت في تعزيز مكانة الماراثون ونجاحه عاما بعد عام.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون بين مختلف القطاعات لتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية مستدامة تسهم في تحقيق أهداف (موسم الكويت للشباب والرياضة وتعزز مشاركة المجتمع بمختلف فئاته في الأنشطة الرياضية.

الوزير يوقع على تيشرت الماراثون

علامة بارزة

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الخليج أن ماراثون بنك الخليج 642، أصبح علامة بارزة في المشهد الرياضي والمجتمعي في دولة الكويت، ومحطة سنوية نعتز بها لما تجسده من قيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف إن استمرار بنك الخليج في رعاية هذا الحدث الرياضي الكبير يعكس إيماننا الراسخ بأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على تقديم الخدمات والمنتجات، بل يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، ودعم أولويات الدولة، وترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية.

وتابع: يمثل ماراثون بنك الخليج نموذجاً عملياً لهذه الرؤية؛ فهو ليس مجرد فعالية رياضية سنوية، بل منصة مجتمعية تجمع مختلف فئات المجتمع، وتشجعهم على تبني أسلوب حياة صحي، وتعزز الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها جزءاً أساسياً من حياة الفرد والمجتمع.

الروزير يتسلم درعاً تكريمياً من فيصل العدساني وأحمد الحزامي

وأشار إلى أن الماراثون نجح في استقطاب المزيد من المشاركين عاماً بعد عام، حيث بدأ بنحو 400 متسابق في نسخته الأولى، وتجاوز 10 آلاف متسابق في نسخته الأخيرة، ليصبح حدثاً رياضياً ومجتمعياً بامتياز، بمشاركة رياضيين من داخل الكويت وخارجها، ومن المواطنين والمقيمين من كل الفئات.

وقال: لا يقتصر أثر الماراثون على الجوانب الرياضية والصحية فحسب، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بالفعاليات الرياضية الكبرى، فضلاً عن تعزيز مكانة الكويت على خريطة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

وأعرب عن اعتزاز البنك بأن الماراثون يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أن تحقيق الأهداف التنموية مسؤولية الجميع. وفي هذا الإطار، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، اللتين كان لدعمهما دور محوري في تحقيق هذا النجاح المتواصل. كما لا يفوتنا أن نثمن الدعم الكبير الذي تقدمه وزارتي ” الصحة” و”البلدية ” وغيرهما من الجهات والهيئات التي تسهم سنوياً في نجاح هذا الحدث وتميزه.

وفي ختام كلمته عبر العدساني عن شكره إلى الدكتور طارق الجلاهمة على حضوره ودعمه، كما شكر شركة سافكس، والرعاة، والمتطوعين، ووسائل الإعلام، وجميع المشاركين الذين كانوا ولا يزالون شركاء أساسيين في نجاح ماراثون بنك الخليج، الأكبر في الكويت والوحيد المصنف عالمياً.

جانب من استقبال الوزير قبل المؤتمر الصحفي

مشاركات خارجية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سافكس لتنظيم الفعاليات الرياضية أحمد الحزامي أن ماراثون بنك الخليج مصنف دولياً من قبل 3جهات عالمية، حيث يتميز بكونه المارثون الوحيد في الكويت الحاصل على التصنيف من قبل الاتحاد الدولي للألعاب القوى (Road Race Label ) ومسجل ضمن قائمة السباقات الدولية في جمعية الماراثوانات الدولية ( AIMS ) وكذلك يمكن للعداء المشارك في سباق ماراثون بنك الخليج من تجميع نقاط والتأهل الى بطولة العالم للفئات العمرية أكبر من 40 سنة ( Abbott WMM Wanda Age Group World Rankings )مشيراً إلى أن النسخ السابقة للماراثون شهدت مشاركة أكثر من 12 ألفاً ، فيما وصل عدد المشاركين أكثر من 75 ألف مشارك من نحو 80 دولة .

وأشار إلى شركة سافكس بالتعاون مع بنك الخليج حريصات على تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مبيناً أن أكثر من 80 ٪ من المواد المستخدمة بالفعاليات قابلة لإعادة الاستخدام، وأن جميع (تيشرتات) الماراثون مصنوعة من مواد معاد تدويرها، كما يتم إعادة صهر جميع الميداليات الفائضة لإعادة استخدامها مجدداً.

صورة جماعية للوزير وممثلي بنك الخليج وسافكس والرعاة وممثلي بعض الجهات

تعزيز الرياضة والسياحة

وعبر مدير مشروع موسم الكويت للشباب والرياضة وليد الصقعبي عن اعتزازه بضم ماراثون بنك الخليج إلي فعاليات موسم الكويت لما حققه من إنجازات وما يتمتع به من مكانة مميزة داخل المجتمع الكويتي، بل وخارج الكويت حيث بات يستقطب عدد كبير سنوياً من الرياضيين والزوار ليتجاوز دوره كفعالية رياضية ويساهم بشكل فعال في تعزير الكويت كوجهة سياحية خليجية مميزة .