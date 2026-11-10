يونيسف: الاحتلال يعرقل إصلاح حوض مياه في غزة وتحذر من فيضانات

نازحون فلسطينيون يحاولون تصريف مياه الأمطار المتجمعة أمام خيامهم التي غمرتها المياه في حي الرمال بمدينة غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الاحتلال رفض استيراد المعدات اللازمة لإصلاح حوض مياه في غزة، وحذرت من أن الحوض قد يفيض ويشكل خطرا على السكان المجاورين بسبب الفيضانات والأمراض.

وتقول السلطات المحلية إن إسرائيل دمرت البنية التحتية للمياه والمركبات المستخدمة لضخ المياه خلال حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي أدت إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وتركت أجزاء كبيرة من غزة في حالة خراب. ويعيش معظم السكان الآن في مخيمات.

وقال جيمس إيلدر من منظمة (يونيسف) أن من بين المنشآت المتضررة بركة مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، التي أصبحت الآن ملوثة بمياه الصرف الصحي ومعرضة لخطر الفيضان بعد هطول أمطار غزيرة.

وأضاف للصحفيين أن المنظمة كانت تعمل منذ عام مع السلطات الإسرائيلية ومجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة كلفتها ثلاثة ملايين دولار لإصلاحه، لكن هيئة تنسيق أعمال ​الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوجات)، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون الإنسانية في غزة، رفضت المشروع في الأيام القليلة الماضية.

وتابع قائلا في مؤتمر صحفي في جنيف”قد تتدفق مياه الصرف الصحي السامة إلى شوارع مدينة غزة وخيامها، مما يجبر الأطفال والأسر على مغادرة منازلهم المؤقتة مرة أخرى، ويزيد بشدة خطر انتشار الأمراض. لذا، فإننا نشعر بالحيرة بعض الشئ”.

وأضاف “دعونا نقوم بإعادة التأهيل قبل أن يصبح هذا الأمر سببا آخر يمكن تجنبه تماما لوفاة الفتيات والفتيان في غزة”.

ولم ترد كوجات بعد على طلب للتعليق.

وقال إيلدر إن يونيسف استندت إلى أسباب أمنية، في إشارة واضحة إلى القواعد الإسرائيلية الصارمة التي تنظم دخول المواد التي يمكن أن تستخدمها حماس لأغراض مدنية أو عسكرية.

وأغرقت الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع بالفعل عشرات الآلاف من الخيام التي تأوي فلسطينيين نازحين في مخيمات منتشرة في أنحاء قطاع غزة.

ولقي أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال صغار، حتفهم عندما انهار سد رملي على خيامهم في حادث سلط الضوء على المخاطر التي تلوح في الأفق مع اقتراب موسم الأمطار الشتوي.

ودعت اتفاقية وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة العام الماضي إلى إعادة إعمار غزة في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز تقدم يذكر في ظل عدم اتفاق المفاوضين على شروط نزع سلاح حماس أو سحب إسرائيل قواتها.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في المؤتمر الصحفي نفسه إن هناك مخاطر كبيرة من الأمراض المعدية في غزة بسبب الفيضانات وتردي وضع الصرف الصحي وعدم كفاية الخدمات الصحية وإمدادات المياه.

وأضاف أن ما يقرب من مليون نازح في أنحاء غزة يواجهون الآن مخاطر متوسطة أو عالية لحدوث فيضانات.