ماجد دانيال يفوز بـ 125 ألف دينار كويتي في سحب “الجوهرة” الشهري من بنك الكويت الوطني

رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائج السحب الشهري لحسابي «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» خلال فعالية أقيمت في مبناه الرئيسي بحضور عدد من مسؤولي البنك، حيث تم بث مجريات السحب مباشرة عبر القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، تأكيداً على نهجه القائم على الشفافية وترسيخ الثقة مع العملاء.

وشهدت الفعالية تتويج مجموعة جديدة من الفائزين ضمن حساب «الجوهرة»، الذي يواصل تقديم أكبر منظومة جوائز ادخارية من نوعها في الكويت، عبر باقة متنوعة من السحوبات والجوائز النقدية التي تمنح العملاء فرصاً متجددة للفوز على مدار العام.

وأسفرت نتائج السحب عن فوز عميل “الوطني” ماجد محب فخري دانيال بالجائزة الشهرية لحساب «الجوهرة» والبالغة 125 ألف دينار كويتي، فيما فاز كل من العملاء عبدالله خالد عبدالله الصراف وجوزاء خالد ضحوي الظفيري وحسن أحمد سيد رضوان بجوائز السحب الأسبوعي وقدرها 20 ألف دينار كويتي لكل فائز.

كما تم خلال الفعالية إجراء سحب «الجوهرة جونيور» الشهري، والذي توّج سبعة فائزين، حيث حصل كل من علي أحمد جاسم شموه ومحمد بدر يعقوب ملا علي وحسن سلمان عادل عبدالرسول على جوائز نقدية بقيمة1,000 دينار كويتي لكل منهم، فيما فاز كل من حبيبه محمد قاسم مراد وعلي عبدالرحمن خميس عبدالغني الفرا ونرجس ميثم إبراهيم نصرالله الأطرم وبيبي عبدالله جاسم المحمد علي بجوائز نقدية بلغت500 دينار كويتي لكل منهم.

وقد تمت جميع إجراءات السحب بحضور وإشراف ممثلي شركتي التدقيق العالميتين «ديلويت» و«جرانت ثورنتون»، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

ممثلو شركتي التدقيق ديلويت وجرانت ثورنتون يشرفون على عملية السحب

وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: “رسّخ حساب «الجوهرة» مكانته كأحد أبرز الحسابات الادخارية في الكويت، بفضل منظومة السحوبات والجوائز النقدية المجزية التي يقدمها على مدار العام، إلى جانب المزايا التي تتيح للعملاء الاستفادة من تجربة ادخارية تتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المالية.”

وأضاف النصف: “تحظى سحوبات «الجوهرة» بمستويات عالية من الشفافية والنزاهة، حيث تتم جميع إجراءات السحب وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف جهات تدقيق مستقلة، بما يعزز الثقة والمصداقية التي ارتبط بها الحساب على مدى السنوات الماضية.”

وأكد النصف أن الإقبال المستمر على حساب «الجوهرة» يعكس ثقة العملاء ببنك الكويت الوطني وما يقدمه من منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم المختلفة، كما يبرز المكانة التي يحظى بها الحساب باعتباره أحد أكثر الحسابات الادخارية جاذبية في السوق الكويتي.

ويمنح حساب «الجوهرة» العملاء فرصاً للفوز بجوائز نقدية على مدار العام تشمل السحوبات الأسبوعية والشهرية والجائزة الكبرى البالغة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها ثلاث مرات سنوياً بالإضافة الى جوائز سحوبات «الجوهرة جونيور»، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز حسابي «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، ما يجعلها أكبر سحوبات من نوعها في الكويت.