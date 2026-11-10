الهلال الأحمر الكويتي: تعزيز التعاون الطبي والإنساني مع مركز الحسين للسرطان في الأردن

رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر الكويتي) خالد المغامس ورئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان سمو الأميرة غيداء طلال

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الثلاثاء حرص الجمعية على تعزيز التعاون الطبي والإنساني مع مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع مجالات الدعم المقدم للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا.

وقال المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال زيارة وفد الجمعية إلى مركز الحسين للسرطان بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن سامي الزمانان ولقائه رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال إن الزيارة تأتي في إطار متابعة أوجه التعاون القائم والاطلاع على الخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها المركز وبحث فرص تطوير الشراكة الإنسانية بين الجانبين.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجمعية بمركز الحسين للسرطان منذ عام 2016 أسهمت في تغطية تكاليف علاج أكثر من 106 مرضى من اللاجئين السوريين و69 مريضا من قطاع غزة مؤكدا أن هذه الجهود تعكس الأثر الإنساني المباشر للمساعدات الكويتية في إنقاذ الأرواح وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المرضى وأسرهم.

وأوضح أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بدعم المؤسسات الطبية التي تقدم خدمات علاجية للفئات الأكثر احتياجا لاسيما مرضى السرطان من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

وأشار المغامس إلى أن الزيارة تضمنت الإطلاع على أبرز البرامج والخدمات العلاجية التي يقدمها المركز ومتابعة أوجه الاستفادة من المساعدات والتبرعات الكويتية المخصصة لدعم علاج مرضى السرطان إلى جانب بحث فرص تطوير المبادرات المشتركة بما يعزز استدامة التعاون الطبي والإنساني بين الجانبين.

وأكد أن التعاون مع مركز الحسين للسرطان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ويعكس أهمية الشراكات الإنسانية في مواجهة التحديات الصحية التي تعاني منها الفئات محدودة الدخل واللاجئون مشددا على مواصلة الجمعية دورها في دعم المرضى والمحتاجين امتدادا لنهج دولة الكويت الراسخ في العمل الخيري والإنساني.

من جهتها أعربت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال في تصريح مماثل ل(كونا) عن اعتزازها بالشراكة الإنسانية التي تجمع المؤسسة والمركز بجمعية الهلال الأحمر الكويتي قائلة “نعتز بشراكتنا المهمة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ونقدر لهم إنسانيتهم وعطاءهم اللامحدود الذي ساهم في إنقاذ حياة مرضى السرطان على مر السنوات”.

وأكدت الأميرة غيداء أهمية هذه الشراكة في توفير فرص العلاج لمرضى السرطان خصوصا اللاجئين السوريين والفلسطينيين مشيرة إلى أن الدعم الكويتي أسهم في تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المرضى وأسرهم ومنحهم الأمل في مواصلة رحلة العلاج.

وضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال الزيارة مستشار رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد المطيري ومدير الإدارة المالية عبدالرحمن الصالح فيما كان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي مركز الحسين للسرطان.