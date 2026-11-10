سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تسلمها سمو نائب الأمير وولي العهد

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل السفير سنان راكان المجالي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سعادة السفير سنان راكان المجالي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين.