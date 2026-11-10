جامعة الكويت تفتتح ملتقى ومعرض المواهب والابتكار الطلابي الثالث

افتتحت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء ملتقى ومعرض المواهب والابتكار الطلابي بنسخته الثالثة تحت شعار (تحدي.. ابتكار.. استدامة) تحت رعاية مدير الجامعة الدكتورة دينا الميلم بمشاركة عدد من الطلبة الموهوبين والمبدعين لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم في مجالات متنوعة.

وقال عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور سالم الشمري في كلمته خلال حفل الافتتاح إن الملتقى الذي يستمر يومين يمثل منصة مناسبة لاحتضان المواهب الطلابية وتسليط الضوء على إبداعات الطلبة وأفكارهم مؤكدا حرص عمادة شؤون الطلبة على اكتشاف مواهبهم ورعايتها وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والابتكار.

وأضاف الشمري أن جامعة الكويت تضطلع برسالة علمية وتربوية راسخة تحرص من خلالها على أن تكون بيئة حاضنة للإبداع ومنطلقا للأفكار المبتكرة وميدانا يتيح للطلبة التعبير عن قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يعزز دورهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا.

وأوضح أن الملتقى يترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال ما يتضمنه من ورش عمل ومسابقات ومشاركات طلابية متنوعة تتيح المجال أمام المواهب الواعدة لإظهار إمكاناتها وتنمية روح التحدي والمنافسة الإيجابية وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي.

وذكر أن الموهبة تمثل بداية الطريق فيما يشكل الإصرار والعمل والتطوير المستمر الركائز التي تصنع الإنجاز مشيرا إلى حرص عمادة شؤون الطلبة على توفير الفرص التي تحتضن إبداعات الطلبة وتدعم طموحاتهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة الجامعة وصناعة المستقبل.

وشهد الملتقى جولة في معرض المواهب والابتكار الطلابي للاطلاع على المشاريع والإبداعات الطلابية أعقبتها جلسة حوارية مع فريق تحدي العلوم والتكنولوجيا ولقاء حواري مع عدد من أصحاب المواهب والإبداعات الطلابية تناول تجاربهم ومشاريعهم الابتكارية.

ويهدف الملتقى إلى استقطاب الطلبة الموهوبين والمفكرين وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم وتبادل الخبرات والتجارب وتحفيز قدراتهم على تحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع عملية تسهم في تقديم حلول للتحديات المجتمعية والبيئية.