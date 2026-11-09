وزارة الداخلية تتيح إنجاز 18 معاملة مرورية بالإنابة عبر “هويتي” دون الحاجة لحضور المراجع

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إتاحة إنجاز 18 معاملة مرورية للمراجعين الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا وذلك من خلال السماح لمن ينوب عنهم بإنجاز معاملاتهم بعد استكمال إجراءات المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق “هويتي”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الخدمات المتاحة تشمل نقل ملكية مركبة وتصدير مركبة وإصدار بدل فاقد أو تالف للوحة مركبة وتجديد مركبة واستلام لوحات مركبة وإلغاء ترخيص مركبة وموافقة ولي الأمر على نقل ملكية مركبة باسم قاصر وتسجيل مركبة جديدة وتسقيط مركبة.

ومن بين الخدمات أيضا فحص مركبة جديدة ومعاملات رخص السوق وتصاريح السوق وتحويل مخالفة مرور وسحب رخصة القيادة حسب نظام النقاط وتجديد وإصدار اعتماد توقيع المرور والإفراج عن مركبة محجوزة وإحالة المخالفات المرورية إلى المحكمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمراجعين بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات.