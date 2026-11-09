هيئة الغذاء: إغلاق 6 منشآت غذائية وإتلاف 126 كليوغراما من الأغذية المغشوشة في محافظة مبارك الكبير

من حملة هيئة الغذاء

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الاثنين إغلاق ست منشآت غذائية وضبط وإتلاف 126 كيلوغراما من المواد الغذائية المغشوشة المجهولة المصدر في محافظة مبارك الكبير وذلك ضمن الجهود الرقابية للهيئة لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المخالفات التي أصدرتها إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير التابعة لها شملت عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة وتداول الأغذية من دون توافر الاشتراطات الفنية والصحية وفتح أو إدارة منشأة غذائية من دون ترخيص صحي من الهيئة وتداول أغذية مغشوشة.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء.