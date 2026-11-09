بتوجيهات وزير الداخلية.. الجمارك تضبط 5,650 كيلوغرامات من مادة يشتبه أنها ماريجوانا قادمة من بلد إفريقي

الجمارك تضبط 5,650 كيلوغرامات من مادة يشتبه أنها ماريجوانا قادمة من بلد إفريقي

أعلنت الادارة العامة للجمارك اليوم الاثنين أنه بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تمكن مفتشو مراقبة التفتيش والاستيداع بإدارة جمارك الشحن الجوي من ضبط طردين قادمين من دولة إفريقية يحتويان على مادة يشتبه بأنها ماريجوانا (حشيش عشبي) بلغ وزنها الإجمالي 5,650 كيلو غرامات.

وقالت إدارة الجمارك في بيان لها إن الضبطية جاءت أثناء الكشف الجمركي على الطردين الواردين تحت وصف “مصابيح سقف” حيث عثر المفتشون على المادة المشتبه بها داخل الطردين بعد إخضاعهما للتفتيش.

وأوضحت أنه عقب الضبط نسقت إدارة البحث والتحري الجمركي مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المضبوطات.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرار جهودها في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجمركية وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لحماية المجتمع.