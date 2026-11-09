وزير الاتصالات يدعو إلى حماية دولية للبنية التحتية للاتصالات وتجنيبها النزاعات

وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر اليوم الاثنين أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرارية خدمات الاتصالات ورفض استهداف بنيتها التحتية المدنية أو التهديد بتعطيلها للضغط على الدول أو المساس بأمنها داعيا إلى تعزيز الحماية الدولية لهذه المرافق وتجنيبها النزاعات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير عمر العمر أمام مؤتمر المندوبين المفوضين 2026 بالدوحة وهو أعلى هيئة لرسم السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات ويتولى تحديد توجهاته الاستراتيجية واعتماد خططه وانتخاب قياداته.

وفي كلمته شدد وزير الاتصالات والإعلام على أن خدمات الاتصالات تمثل ركيزة للتنمية ووسيلة لحماية الأرواح مؤكدا ضرورة ضمان استمرارها في أوقات السلم والأزمات.

كما استعرض جهود دولة الكويت في تطوير شبكات الاتصالات وتوظيف التقنيات الحديثة بما يشمل خدمات الجيل الخامس المتقدم والنظام الوطني للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وأشار إلى استضافة الكويت الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي واعتماد “إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي”.

وتناول الوزير العمر ترشح دولة الكويت لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030 مؤكدا تطلعها إلى مواصلة الإسهام في كفاءة إدارة الطيف الترددي وتعزيز مرونة الشبكات وإتاحة خدمات اتصال ميسورة التكلفة وتبادل الخبرات مع الدول النامية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر أقامت دولة الكويت حفل غداء للوفود المشاركة برعاية الوزير العمر والوفد المرافق ضمن برنامج مشاركتها في المؤتمر حيث رحب الوزير في كلمة له بالوفود المشاركة.

ويترأس الوزير العمر وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد الشريم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد الزامل ووكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد.

ويعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لرسم السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات ويتولى تحديد توجهاته الاستراتيجية واعتماد خططه وانتخاب قياداته.