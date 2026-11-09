مقتل 16 في انفجار بمصنع للحديد والصلب في تركيا

فرق الاستجابة الأولية في موقع انفجار وقع في مصنع "حاباش دمير تشيليك" في منطقة "علي آغا" شمال مدينة إزمير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن انفجارا وقع اليوم الاثنين في مصنع للحديد والصلب بغرب تركيا أودى بحياة 16 شخصا.

وقال مكتب حاكم ولاية إزمير الساحلية في بيان إن الانفجار وقع ظهرا في حوالي الساعة 0900 بتوقيت جرينتش في مصنع هاباش للحديد والصلب بمنطقة علي آغا.

وكشفت نتائج أولية أن الانفجار وقع عندما انكسرت رافعة علوية وسقطت داخل فرن في أثناء عملية صب الفولاذ السائل.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية أعمدة كبيرة من الغبار الرمادي تتصاعد فوق المصنع.

وذكر البيان أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة لتلقي العلاج، وأن ثلاثة من بين 14 مصابا في حالة خطيرة.

وتجري عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى عشرة أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد الانفجار.