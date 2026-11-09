وزيرة الأشغال تشيد بتطور البنية التحتية في البحرين وتؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان برفقة وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج خلال جولة ميدانية للاطلاع على عدد من مشاريع البنية التحتي

أشادت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تطوير البنية التحتية والمشاريع والإمكانات الهندسية والفنية التي لديها.

أدلت الوزيرة المشعان بتلك التصريحات خلال جولة ميدانية أجرتها برفقة وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج اطلعت خلالها على عدد من مشاريع البنية التحتية والمرافق الفنية التابعة لوزارة الأشغال البحرينية وكذلك جهود مملكة البحرين في تطوير شبكة الطرق ورفع جودة المشاريع الهندسية.

وأكدت الوزيرة المشعان خلال الجولة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في مجالات الأشغال العامة.

من جانبه أكد وزير الأشغال البحريني على مواصلة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المشاريع وجودتها من خلال توظيف أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات الهندسية والفنية المتخصصة بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

واطلعت الوزيرة على مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي واستمعت إلى شرح حول أبرز مكوناته وأهدافه في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية إلى جانب التعرف على الإمكانات الفنية والمختبرية لإدارة هندسة المواد ودورها في ضمان جودة المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.

كما شملت الزيارة إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال حيث اطلعت الوزيرة على اختصاصات الإدارة وإمكاناتها الفنية والمختبرية ودورها في إجراء الفحوصات والاختبارات الهندسية للمواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة بما يدعم جودة الأعمال المنفذة ويعزز الالتزام بمتطلبات السلامة والكفاءة الفنية.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين والحرص المشترك بين البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البنية التحتية والمشاريع الهندسية بما يخدم التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.