الشؤون: قبول 105 مرشحين لوظائف المراقبين الماليين والإداريين

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماعها لمتابعة نتائج لجنة مقابلات المرشحين لوظائف المراقبين الماليين والإداريين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين قبول 105 مرشحين ومرشحات لوظائف المراقبين الماليين والإداريين بواقع 35 مراقبا ماليا و70 مراقبا إداريا بعد انتهاء أعمال لجنة المقابلات.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في تصريح صحفي خلال اجتماعها مع وكيل الوزارة وعدد من القياديين لمتابعة أعمال اللجنة أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة لتعزيز العمل الرقابي ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي.

وشددت الحويلة على الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في إجراءات الاختيار والتعيين.

وأوضحت أن المقبولين سيعملون في قطاع الشؤون المالية والإدارية وقطاع شؤون التعاون وتحديدا إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني مشيرة إلى أن نسبة النساء بلغت 52 في المئة من إجمالي المقبولين.

واطلعت الحويلة خلال الاجتماع على النتائج النهائية لأعمال اللجنة بعد مراجعة ملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم شروط التعيين والضوابط المعتمدة.