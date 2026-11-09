بنك الخليج يواصل دعم التعليم وتعزيز التوعية المالية في معرض “دراستي”

وزير التربية سيد جلال الطبطائي في جناح بنك الخليج وفي استقباله نجلاء العيسى

في إطار التزامه المستمر بدعم القطاع التعليمي وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، أعلن بنك الخليج عن رعايته للنسخة السادسة من معرض «دراستي»، الذي يقام في أرض المعارض بمنطقة مشرف خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطائي وبمشاركة أكثر من 100 جامعة محلية ودولية، إلى جانب المعاهد التدريبية والجهات المتخصصة في الخدمات التعليمية.

وتأتي رعاية بنك الخليج لهذا الحدث انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الكويت، وحرصه على المساهمة في توفير المنصات التي تساعد الطلبة على استكشاف الفرص التعليمية والتخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وعقب استقبالها معالي الوزير في جناح بنك الخليج، أكدت رئيس التسويق نجلاء العيسى، التزام البنك بدعم التعليم وتمكين الشباب، مشيرة إلى أن تعزيز الثقافة المالية تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب والكفاءات الوطنية المستقبلية.

وأوضحت أن دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد إلى مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المالية بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية، مشيرة إلى أنالربط بين التعليم والمعرفة المالية العملية يسهم في تعزيز الاستقلالية المالية لدى الشباب، ويهيئهم للمشاركة الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية في دولة الكويت.

وشهد جناح بنك الخليج إقبالاً كبيراً من الشباب والطلبة، حيث استعرض فريق المبيعات مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، في مقدمتها حساب red للشباب الذي يوفر مزايا وخدمات مصرفية متكاملة تواكب تطلعات الجيل الجديد.

كما حرص فريق البنك على تعريف الزوار ببطاقة red plus مسبقة الدفع، التي توفر للشباب العديد من المزايا والعروض الحصرية لدى مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والعلامات التجارية، بالإضافة إلى برنامج نقاط الخليج الأكثر مكافأة في الكويت، حيث يمنح العملاء فرصاً أكبر للاستفادة من مشترياتهم اليومية وتحويلها إلى مكافآت قيمة مع خيارات متنوعة للاسترداد.

وفي موازاة التعريف بخدماته ومنتجاته، استثمر بنك الخليج مشاركته في المعرض لتعزيز التوعية المالية بين الطلبة والشباب، وذلك ضمن دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. وقد قدم ممثلو البنك مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بثقافة الادخار والتخطيط المالي والاستخدام الآمن للبطاقات والخدمات المصرفية الرقمية، بما يساهم في ترسيخ مفاهيم الإدارة المالية السليمة لدى الأجيال الشابة.

ويواصل بنك الخليج ترسيخ مكانته كشريك رئيسي للشباب الكويتي من خلال دعمه المستمر للمبادرات التعليمية والفعاليات الشبابية، وإقامة شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم. كما يحرص البنك على توفير فرص تدريبية ووظيفية تسهم في صقل مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم.