إشادة حكومية بدور بيت التمويل الكويتي في دعم التعليم والشباب عبر شراكته الاستراتيجية مع معرض “دراستي”

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي ويوسف الرويح وعدد من المسؤولين في جناح البنك

مواصلة لدوره الرائد في المسؤولية المجتمعية والتزامه المستمر بدعم التعليم وتمكين الشباب، يواصل بيت التمويل الكويتي شراكته الاستراتيجية مع معرض “دراستي” في نسخته السادسة، المقام على أرض المعارض الدولية بمشرف تحت رعاية وحضور وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، الذي أشاد بدور بيت التمويل الكويتي ومساهمته البارزة في دعم المبادرات التعليمية والشبابية المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس العلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، يوسف عبد الله الرويح، إن الشراكة الاستراتيجية مع معرض “دراستي” تعكس التزام البنك المستمر بدعم المبادرات التعليمية والتنموية الموجهة للشباب والطلبة، وإتاحة الفرص التي تساعدهم على التعرف إلى الخيارات الأكاديمية المتنوعة واستكشاف التخصصات والمسارات التعليمية المناسبة لطموحاتهم المستقبلية.

وأشار الرويح إلى أن النسخة السادسة من المعرض تكتسب أهمية إضافية لكونها إحدى فعاليات “موسم الكويت للشباب والرياضة”، بما يعكس الاهتمام الوطني المتزايد بالشباب، ويؤكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعمهم وتمكينهم وإبراز قدراتهم وطاقاتهم.

دعم التعليم وتمكين الشباب

وأضاف الرويح أن دعم التعليم وتمكين الشباب يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن استراتيجية بيت التمويل الكويتي للمسؤولية المجتمعية، انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح ان البنك حريص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالشباب، والمشاركة في المبادرات التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد استمرار بيت التمويل الكويتي في إطلاق ودعم المبادرات النوعية التي تعزز فرص التعليم والتطوير والابتكار، وتوفر للشباب بيئة محفزة لاكتشاف إمكاناتهم وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية ودوره كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

معرض “دراستي”

ولفت الرويح إلى أن معرض “دراستي” يعد منصة تعليمية متكاملة تجمع تحت سقف واحد الجامعات المحلية والدولية والمعاهد التدريبية والجهات المتخصصة بالخدمات التعليمية، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على مختلف الفرص الأكاديمية والتواصل المباشر مع ممثلي المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم العلمي والمهني.

“وجهني”.. شراكة لدعم الوعي الأكاديمي

وفي سياق جهوده المستمرة لدعم الطلبة، أكد الرويح حرص بيت التمويل الكويتي على المشاركة في مختلف المبادرات التي تدعم الطلبة، منوها بالشراكة مع وزارة التعليم العالي في الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي “وجهني”، والتي استقطبت أكثر من 5 آلاف مشارك، وأسهمت في تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأكاديمي السليم والتعريف بالفرص التعليمية المتاحة ضمن برامج الابتعاث الخارجي.

“مع الطلبة”.. منصة لإبراز المواهب

كما أشار إلى الشراكة الاستراتيجية مع برنامج “مع الطلبة” بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الإعلام، بهدف إبراز مواهب وقدرات طلبة المدارس وتنمية معارفهم وثقافاتهم من خلال محتوى توعوي وتعليمي متنوع يُبث عبر تلفزيون الكويت ومنصة “51”، بمشاركة أكثر من 1200 طالب وطالبة يمثلون 24 مدرسة.

شراكات تعليمية مستدامة

وأكد الرويح أن بيت التمويل الكويتي يضع التعليم والشباب بشكل عام والطلبة بشكل خاص في مقدمة أولوياته ضمن برنامجه المتكامل للمسؤولية المجتمعية، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة تستهدف دعم الطلبة وتطوير قدراتهم، عبر شراكات استراتيجية مع الجامعات والكليات، والمشاركة في الندوات وورش العمل المتخصصة، ودعم المبادرات الطلابية ومشاريع التخرج والفعاليات التي تحتفي بالتميز الأكاديمي والابتكار العلمي.

جناح متكامل

وتجسيداً لالتزامه بدوره المجتمعي في نشر الثقافة المالية بين الأجيال الشابة، يشارك بيت التمويل الكويتي في المعرض من خلال جناح متكامل يسلط الضوء على أهمية التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية الشخصية. كما يعرّف الطلبة والزوار بالخدمات والحلول المصرفية المخصصة للشباب، وفي مقدمتها حساب “حسابي”، عبر فريق متخصص يقدم الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات، بما يسهم في تعزيز الوعي المالي وترسيخ الممارسات المالية السليمة لدى الشباب. وشهد جناح بيت التمويل الكويتي إقبالاً وتفاعلاً لافتاً من الطلبة وأولياء الأمور وزوار المعرض.