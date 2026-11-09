وزير المالية يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي آخر التطورات الاقتصادية في البلاد

وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور دولة الكويت رسميا خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2026

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الاثنين مع بعثة صندوق النقد الدولي بحضور رئيس البعثة فينتشنزو غوتسو آخر التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأداء الاقتصادي والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتطوير منظومة المالية العامة ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف التنموية لدولة الكويت ورؤية (كويت جديدة 2035).

وذكرت الوزارة أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة الكويت وصندوق النقد الدولي والاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل وجهات النظر بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وأضافت أن الجانبين شددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء كل من الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية ووكيل وزارة المالية بالتكليف سعد العلاطي والمدير العام لشؤون الميزانية العامة وشؤون المحاسبة العامة أحمد العمران ورئيس وحدة تقييم أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية بالتكليف سعد فهد الصباح والخبير الاقتصادي الأول أليكسي ميكسيوك والخبير الاقتصادي الأول تشاندانا كولاراتني.

يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي تزور البلاد رسميا خلال الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر الجاري.