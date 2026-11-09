بنك الكويت الوطني يرعى النسخة السادسة من معرض “دراستي”

وزير التربية ومسؤولون في الوطني مع طلاب في جناح البنك بالمعرض

في إطار التزامه الراسخ بدعم الشباب وتمكينهم من بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني، يشمل بنك الكويت الوطني برعايته النسخة السادسة من معرض «دراستي»، الذي افتُتح أمس (الإثنين) تحت رعاية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في أرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، وتستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.

وشارك الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، في حفل افتتاح المعرض، الذي يعد من أبرز الفعاليات التعليمية في الكويت، ويستقطب سنوياً آلاف الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن الأكاديمي، حيث يوفر منصة متكاملة للتعرف على الفرص التعليمية والتخصصات المتاحة داخل الكويت وخارجها.

صلاح الفليج وهشام النصف في صورة جماعية مع فريقي الوطني ووياي

ويجمع معرض «دراستي» عدداً كبيراً من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية تحت سقف واحد، بما يتيح لطلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم فرصة التعرف مباشرة على البرامج الأكاديمية المختلفة ومقارنة التخصصات ومتطلبات القبول وإجراءات التسجيل، إلى جانب التواصل المباشر مع ممثلي الجهات التعليمية المشاركة، الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مساراتهم الدراسية المستقبلية.

وتكتسب النسخة السادسة من المعرض أهمية خاصة لكونها تأتي ضمن فعاليات موسم الكويت للشباب والرياضة، كما تستهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحقيق أكبر تجمع للطلاب في معرض تعليمي واحد، بما يعكس مكانة الكويت كمركز إقليمي للفعاليات التعليمية والشبابية ويعزز حضورها على الساحة العالمية.

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وصلاح الفليج خلال افتتاح المعرض

ويشارك بنك الكويت الوطني بجناح رئيسي في المعرض يستقبل الزوار طوال أيامه الأربعة، حيث يتواجد فريق من موظفي البنك للإجابة عن استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بالخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها الوطني للشباب، بما يواكب احتياجاتهم في مختلف المراحل التعليمية ويعزز وعيهم المالي في بداية مسيرتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص «الوطني» الدائم على دعم المبادرات التعليمية والشبابية التي تسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قراراته الأكاديمية والمهنية بثقة ووعي، انطلاقاً من قناعته بأن تمكين الشباب يبدأ بتوفير المعرفة وإتاحة الفرص التي تساعدهم على رسم ملامح مستقبلهم واختيار المسارات التي تتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم.

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وصلاح الفليج وطارق العثمان

وفي هذا السياق، يولي البنك أهمية كبيرة لتوجيه الطلبة نحو التخصصات والمهارات المستقبلية التي يتطلبها الاقتصاد الحديث، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالمياً، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة والابتكار ويمكّنهم من تحقيق النجاح في بيئة عمل متغيرة.

وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، يؤكد بنك الكويت الوطني أن دعمه للشباب يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليشمل المساهمة في تنمية قدراتهم وتعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت.

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وصلاح الفليج وهشام النصف وآمال الدويسان ومحمد الوزان وعليا الصانع في جناح بنك وياي

ويواصل بنك الكويت الوطني من خلال دعمه للمبادرات التعليمية والشبابية ترسيخ دوره في الاستثمار بالعنصر البشري، إيماناً منه بأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الكويت ومحركها الرئيس نحو التنمية والازدهار.

وزير التربية وصلاح الفليج وهشام النصف وآمال الدويسان وغدير العوضي ومنال المطر ومحمد الوزان وعليا الصانع في جناح بنك وياي

بنك وياي يشارك في النسخة السادسة من معرض دراستي

تأكيداً لدوره في دعم الطلبة وتمكينهم مالياً أعلن بنك وياي، البنك الرقمي الأول في الكويت، عن مشاركته الفاعلة في النسخة السادسة من معرض «دراستي»، والذي يعد من أبرز الفعاليات التعليمية في دولة الكويت، حيث يجمع الجامعات والكليات تحت سقف واحد، بما يتيح لطلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم فرصة الاطلاع المباشر على البرامج الأكاديمية المختلفة، ومقارنة متطلبات القبول وإجراءات التسجيل والمنح الدراسية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وتأتي نسخة هذا العام ضمن فعاليات موسم الكويت للشباب والرياضة، كما تشهد محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع للطلبة في معرض تعليمي واحد، في خطوة تهدف إلى إبراز مكانة الكويت على الساحة العالمية وتعزيز دورها في دعم المبادرات التعليمية والشبابية.

وزير التربية وصلاح الفليج

وتعكس مشاركة بنك وياي في هذا الحدث التزامه المستمر بدعم الشباب الكويتي في بداية رحلتهم الأكاديمية والمالية، وإيمانه بأهمية توفير الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والاستعداد لمستقبل مهني واعد.

ومن خلال جناحه المخصص في المعرض، يسلّط بنك وياي الضوء على منظومته المصرفية الرقمية المتكاملة التي تتيح للطلبة فتح حساباتهم البنكية بسهولة وخلال دقائق معدودة عبر التطبيق، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. كما يعرّف الزوار بمزايا الخدمات الرقمية التي يقدمها، بما في ذلك التحويلات المالية المحلية والدولية السريعة والآمنة، وإدارة الحسابات بشكل كامل عبر الهاتف المحمول.

وزير التربية ومسؤولون في الوطني مع طالبات في جناح البنك

كما يركز البنك خلال مشاركته على تعزيز الوعي ببطاقة SELECT الرقمية مسبقة الدفع، التي صُممت خصيصاً لعملاء المكافأة الطلابية، حيث يمكن للطلبة تحويل مكافآتهم الدراسية إلى حساباتهم لدى وياي والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية التي تشمل عروض استرداد وخصومات لدى عدد كبير من المتاجر والمطاعم والمقاهي والبنزين وخدمات الاتصالات والتي تلائم احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار هدف بنك وياي الرامي إلى دعم فتح الحسابات البنكية للطلبة وتعزيز استفادتهم من خدمات المكافأة الطلابية، إلى جانب توعيتهم بأهمية الإدارة المالية السليمة منذ المراحل الأولى من حياتهم الجامعية.

جناح وياي

ويحرص بنك وياي من خلال جناحه التفاعلي على توفير تجربة ثرية للزوار، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تشجع الطلبة على استكشاف الفرص التعليمية المتاحة، ومواكبة التحول الرقمي، والتعرف على التخصصات التي تشهد طلباً متزايداً في سوق العمل. كما يهدف إلى خلق بيئة تجمع بين المعرفة والتفاعل، بما يجعل رحلة التخطيط للمستقبل الأكاديمي تجربة ملهمة وممتعة للطلبة وأولياء أمورهم.

ويؤكد بنك وياي أن الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم مالياً يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الكويت، انطلاقاً من إيمانه بأن الشباب هم قادة المستقبل وصنّاع التغيير، وأن دعمهم في بداية رحلتهم التعليمية يشكل أساساً لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة.