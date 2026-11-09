KIB ينظم فعالية “قيمة الذاكرة” لبحث دور التقييم العقاري في الحفاظ على المباني التاريخية وإحياء التراث العمراني

العم جواد بوخمسين يتوسط قيادات KIB والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت والمؤسسة الملكية للمساحين خلال الفعالية

نظّم بنك الكويت الدولي (KIB)، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فعالية متخصصة بعنوان “قيمة الذاكرة: التقييم العقاري للمباني التاريخية”، في مركز الأمريكاني الثقافي، بمشاركة وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الدكتور محمد خالد الجسار، ومن جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني الاستاذ في الأﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، إضافة إلى ممثلة عن المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)، إلى جانب عدد من قيادات KIB ومسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجالات التراث والعقار والاستثمار.

وركزت الفعالية على أهمية تطوير منهجيات متخصصة لتقييم المباني التاريخية، تأخذ في الاعتبار قيمتها الثقافية والتاريخية إلى جانب قيمتها الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها، ويحقق التوازن بين صون الهوية المعمارية والذاكرة الوطنية ومتطلبات الاستدامة الاقتصادية.

بوخمسين: خبرات KIB العقارية ركيزة لتطوير ممارسات مستدامة تحافظ على الإرث العمراني للكويت

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، إن الخبرات العقارية المتراكمة للبنك تمثل ركيزة أساسية لتطوير الممارسات المهنية في القطاع العقاري الكويتي، وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الإرث العمراني والتاريخي للبلاد.

وأضاف أن KIB يواصل توظيف خبراته الممتدة في القطاع العقاري، إلى جانب استثماراته في التكنولوجيا والحلول الرقمية وشراكاته مع المؤسسات المهنية والأكاديمية، للإسهام في تطوير معايير التقييم العقاري وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مهنية مدروسة.

وصرح بوخمسين قائلاً: “إن قيمة المدن لا تُقاس بما تشيّده من مبانٍ جديدة فحسب، بل أيضاً بقدرتها على الحفاظ على معالمها التاريخية وتوظيف إرثها العمراني في بناء مستقبلها. ومنذ تأسيسه عام 1973 باسم بنك الكويت العقاري، اكتسب KIB خبرات راسخة في التمويل و التقييم العقاري وإدارة العقارات والاستشارات ودراسات الجدوى. ونحن ننظر إلى هذا الإرث باعتباره مسؤولية مهنية وأساساً ننطلق منه للمساهمة في تطوير القطاع العقاري الكويتي”.

وأوضح أن تقييم المباني التاريخية يستدعي مراعاة أبعادها التاريخية والثقافية والمعمارية إلى جانب قيمتها الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها، مؤكداً أن الحفاظ على التراث العمراني وتحقيق الجدوى الاقتصادية ليسا هدفين متعارضين، بل يمكن تحقيق التكامل بينهما من خلال التقييم المهني الدقيق والاستفادة من الخبرات المتخصصة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في صون الذاكرة العمرانية للكويت والحفاظ على قيمتها للأجيال المقبلة.

التعاون مع KIB يعزز الجهود الوطنية للحفاظ على التراث العمراني

من جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الدكتور محمد خالد الجسار، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع KIB في تنظيم هذه الفعالية المتخصصة، التي تسلط الضوء على أهمية المباني التاريخية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والذاكرة الثقافية للكويت، وتناقش سبل تطوير منهجيات تقييم عقاري تراعي قيمتها التاريخية والثقافية إلى جانب أبعادها الاقتصادية.

وأكد أن هذا التعاون يعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، مضيفاً أن الشراكات مع المؤسسات ذات الخبرة المتخصصة، مثل KIB، تتيح تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع نطاق النقاش حول أفضل الممارسات في تقييم الأصول التراثية، بما يدعم التوازن بين متطلبات المحافظة على الموروث الثقافي وفرص الاستفادة منه في التنمية الاقتصادية والإبداعية.

العم جواد بوخمسين يتوسط قيادات KIB والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت والمؤسسة الملكية للمساحين خلال الفعالية

جلسات متخصصة حول التراث العمراني والاقتصاد الإبداعي والمعايير الدولية

تضمن برنامج الفعالية كلمات افتتاحية وعروضاً تخصصية وجلسة نقاشية موسعة، استُهلت بالنشيد الوطني، تلتها كلمة مروة معرفي، مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB، ثم كلمة الدكتور محمد خالد الجسار.

واستعرض الدكتور حسن أشكناني من جامعة الكويت ورقة عمل تناولت المباني التاريخية في الكويت، مسلطاً الضوء على الأبعاد التاريخية والجمالية للإرث العمراني، فيما قدم المهندس جابر القلاف من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عرضاً حول مشاريع الاقتصاد الإبداعي.

كما قدم المدير التنفيذي في قسم الاستشارات العقارية والحلول الرقمية في الإدارة العقارية في KIB، المهندس فهد الصالح عرضاً تناول خبرات البنك وحلوله الرقمية، فيما استعرضت فيريتي رامسدن، العضو في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (MRICS)، والعضو في المعهد البريطاني للحفاظ على المباني التاريخية (IHBC)، وممثلة المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)، والمتخصصة في الجدوى الاقتصادية للمباني التراثية، المعايير الدولية ذات الصلة.

واختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية تراسها المستشار العقاري م/باسل سالم تناولت سبل المواءمة بين الحفاظ على التراث وتحقيق القيمة الاقتصادية ودعم التنمية، تلتها فقرة للأسئلة والأجوبة أتاحت تبادل الآراء حول التحديات والفرص المرتبطة بتقييم المباني التاريخية وإعادة توظيفها.

خبرات عقارية ممتدة وحلول متكاملة

وأشار مدير عام الإدارة العقارية في KIB، جاسم العبد الهادي إلى أن البنك يقدم منظومة متكاملة من الخدمات العقارية تغطي مختلف مراحل الاستثمار، بدءاً من التمويل والتخطيط، وصولاً إلى التقييم وإدارة الأملاك والحلول التقنية الذكية. وأضاف أن ارتباط البنك بذاكرة الكويت العمرانية يمتد إلى مقره الرئيسي الواقع ضمن مجمع البنوك المشترك في قلب مدينة الكويت، الذي يمثل أحد المعالم المعمارية المرتبطة بتطور العمارة والعمل المصرفي في البلاد.

وعلى صعيد التقييم العقاري، كشف العبد الهادي أن البنك يجري ما يقارب 21 الف تقييم عقاري سنويا ، مستنداً إلى معايير مجلس التقييم الدولية (IVSC) والمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين، كما يعتمد على قاعدة بيانات عقارية وتاريخية تضم سجلات أكثر من 75 ألف معاينة ميدانية عقارية تغطي الفترة من عام 1980 إلى عام 2026، إلى جانب خريطة رقمية للتقييم الجغرافي تتيح تحليل مستويات الأسعار بصورة فورية.

التحول الرقمي وتطوير الممارسات المهنية

من جانبه، استعرض المهندس فهد الصالح خلال الندوة جهود البنك في إطار التحول الرقمي والتكنولوجيا العقارية (PropTech)، حيث طور KIB منصة “KIB Aqari” الرقمية ضمن مصنعه الرقمي، بهدف نقل خدمات التقييم العقاري إلى البيئة الرقمية وتسهيل متابعة المعاملات بصورة آنية.

وتشمل الحلول الرقمية التي يقدمها البنك خدمات إدارة العقارات، بما فيها تحصيل الإيجارات تلقائيا ، فضلاً عن متابعة التدفقات النقدية والمصروفات. كما أطلق البنك مبادرة للمقيّمين المعتمدين دعماً لتطوير الممارسات المهنية في القطاع العقاري.

وعلى صعيد بناء القدرات وتعزيز الشراكات المهنية والأكاديمية، يواصل KIB تعاونه مع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS) لتقديم برامج تدريبية متخصصة في تقييم المباني التراثية والتاريخية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الضيافة. كما يتعاون مع كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت لتأهيل الكفاءات الشابة في مجالات التحليل المالي والعقاري.