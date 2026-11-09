العاصمة التعليمية تنظم فعالية "إطفاء آخر بئر" بمشاركة 16 مدرسة

نظّم قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بمنطقة العاصمة التعليمية فعالية «إطفاء آخر بئر» للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع التوجيه الفني لمادة الاجتماعيات، وبمشاركة 16 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية.

وتضمنت الفعالية معرضاً للمجسمات والمشاريع الإبداعية التي جسّدت حرائق الآبار النفطية وجهود إطفائها، إلى جانب فقرات شعرية وعروض وطنية قدمها الطلبة والطالبات.

وهدفت الفعالية إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الكويت، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وإبراز مواهب الطلبة وإبداعاتهم من خلال أنشطة تربوية هادفة.

واختُتمت الفعالية بتكريم التوجيه الفني لمادة الاجتماعيات والمدارس المشاركة، وجولة في المعرض المصاحب للاطلاع على المشاريع والأعمال الطلابية.