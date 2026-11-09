“بوبيان” يقدم أعلى نسبة استرداد نقدي في الكويت على بطاقة الأعمال الائتمانية

مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك بوبيان زيد السعدون

أعلن بنك بوبيان عن رفع نسبة الاسترداد النقدي على بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال من 1.5% إلى ما يصل إلى 6% على المشتريات المحلية والدولية، لتقدم البطاقة أعلى نسبة استرداد نقدي على بطاقات الأعمال في الكويت، وفقاً لحجم الإنفاق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “بوبيان” المتواصلة لتطوير مزايا حصرية تلبي احتياجات عملاء حساب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم قيمة أكبر من مشترياتهم اليومية، إلى جانب حلول مصرفية تساعدهم على إدارة أعمالهم ومعاملاتهم بسهولة ومرونة.

استرداد نقدي يصل إلى 6%

وقال مساعد مدير عام إدارة مصرفية الأعمال في البنك، زيد السعدون “نحرص في بوبيان على بناء علاقات مستمرة مع عملائنا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تبدأ بفهم طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم المتغيرة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير خدماتنا ومزاياها، إلى جانب توفير مبادرات وشراكات تتيح لهم الاستفادة من خبرات وخدمات وفرص جديدة تدعم نمو أعمالهم.”

وأضاف” ويأتي تقديم أعلى نسبة استرداد نقدي على بطاقات الأعمال في الكويت ليمنح عملاءنا قيمة أكبر من مشترياتهم، ويعزز استفادتهم من مصروفات أعمالهم اليومية، وتختلف النسبة بحسب حجم الإنفاق، لتبدأ من 1.5% وتصل إلى 6% على المشتريات المحلية والدولية.”

وأشار السعدون إلى أن البطاقة تمثل إحدى مزايا منظومة متكاملة يقدمها “بوبيان” لعملاء حساب الأعمال، موضحاً “نعمل بصورة مستمرة على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية، إلى جانب حلول التمويل والاستثمار والاستشارات وخدمات المدفوعات، بما يوفر لأصحاب الشركات خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم في إدارة أعمالهم وتدعم نموها على المدى البعيد.

وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يرتبط بالتواصل المستمر مع العملاء ومواكبة التغير في احتياجات الشركات، مضيفاً “نسعى إلى أن تكون حلولنا أكثر ارتباطاً بواقع الأعمال والشركات وتواكب تطلعاتها، وتمنحها مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ليعزز هذا التكامل دور بوبيان كشريك مصرفي وشريك نجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، يدعمهما في إدارة أعمالها والتقدم نحو أهدافها.”

ولفت إلى حصول قطاع المصرفية للأعمال في بوبيان مؤخراً على جائزتي “أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت” من غلوبل فاينانس، إلى جانب “أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت” من يورومني، مبيناً أن هذا التقدير يعكس تطور خدمات القطاع وحرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لأصحاب الأعمال، ويمنحهم قيمة عملية تتجاوز إنجاز معاملاتهم المصرفية.

وأكد السعدون أن “بوبيان” دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً بحيث تكون راحة العميل هي الأولوية، منوهاً إن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يُلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لقاعدة عملائه المتنامية إنما يعزز النهج المستمر لتمكينهم وتطوير بيئة الأعمال لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

خدمات ومزايا حساب الأعمال

وتوفر بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال مزايا تشمل إصدارها دون رسوم خلال السنة الأولى، وتجديدها دون رسوم للسنة الثانية عند إنفاق 2,000 دينار خلال عام، وإمكانية دخول صالات الانتظار في عدد من المطارات حول العالم، إلى جانب حماية المشتريات وتمديد فترة ضمانها وخدمات تأمين السفر والخصومات الحصرية.

كما تتيح الخدمات المصرفية للأعمال لعملاء البنك إدارة حسابات شركاتهم ومتابعة أرصدتها وكشوفاتها، إلى جانب تنفيذ التحويلات المحلية والدولية وتحويل رواتب الموظفين، والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وبوابة الدفع المخصصة للشركات وتجار التجزئة.