“زين” تُثري “مهرجان الإبداع” بمشاركة جمعت إرثها الإبداعي وطاقات شبابها

وليد الخشتي يُلقي كلمة زين الافتتاحية

اختتمت زين الكويت مشاركتها المُميّزة في النسخة الأولى من “مهرجان الإبداع”، الذي أُقيم في متحف الفن الحديث على مدار ثلاثة أيام، حيث قدّمت الشركة برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية والعروض المُتخصّصة والأنشطة التفاعلية، شاركت من خلاله خبراتها الممتدة في مجالات الإبداع وبناء الهوية التجارية والإعلان، وأتاحت مساحةً واسعة للمواهب الشابة لإبراز قدراتها والتواصل مع نخبة من المُبدعين وصُنّاع المحتوى.

وجاءت مشاركة زين ضمن رعايتها للمهرجان في إطار التزامها المُتواصل بدعم الصناعات الإبداعية في الكويت، وتعزيز الروابط بين المواهب الوطنية وقطاع الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الفنانين والمُصمّمين وصُنّاع المحتوى لتحويل أفكارهم وشغفهم إلى فرص حقيقية للنمو والتطوّر، بما يُسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الإبداعي كأحد روافد التنمية الاقتصادية.

وشهد حفل افتتاح المهرجان كلمةً ألقاها الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، أكّد خلالها على المكانة الراسخة التي يحتلّها الإبداع في هوية زين ومسيرتها الممتدة، ودوره في بناء روابط عاطفية وإنسانية تتجاوز الخدمات والمنتجات لتجعل العلامة التجارية جزءاً من حياة الناس وذكرياتهم.

وقال الخشتي: “لطالما كان الإبداع جزءاً أصيلاً من هوية زين وعلاقتها بالمجتمع، فمن إعلاناتنا الرمضانية والوطنية التي كانت من بين أوائل الإنتاجات الإعلانية الإبداعية في الكويت والمنطقة، إلى مسرحيات زين التي رافقت أجيالاً من الأطفال والعائلات على مدى أكثر من 15 عاماً، حرصنا على تقديم أعمال تتجاوز حدود الإعلان والترفيه، لتُصبح جزءاً من ذاكرة الناس، وتُلهم الآخرين لتقديم أفكار وتجارب جديدة، وهذا من أجمل الإنجازات التي نعتز بها خلال مسيرتنا”.

شباب زين أضافوا بصمة إبداعية للمهرجان

وأضاف: “إن تجاوز قيمة علامة زين التجارية 4 مليارات دولار هذا العام لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة مسيرة طويلة استثمرنا خلالها في الإبداع والابتكار لبناء علامة تجارية قريبة من الناس، وقد رأينا كيف استطاعت مسرحيات زين أن تتجاوز حدود الكويت هذا العام لتصل إلى الرياض، وتُحقّق نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من جمهور المملكة، وهو ما يُؤكّد أن الإبداع الكويتي يمتلك المقوّمات التي تُمكّنه من الوصول إلى العالم متى ما توافرت له الفرص والدعم المناسب. ومن هنا يأتي اعتزازنا بدعم مهرجان الإبداع، وإيماننا بأهمية توفير المنصّات التي تكتشف المواهب، وتحتفي بأفكارها، وتُساعدها على ترك بصمة مُستدامة”.

وضمن برنامج المهرجان، شاركت زين في جلسة نقاشية تناولت الدور المُتنامي للعلاقات العامة في دعم الاقتصاد الإبداعي، وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمواهب الوطنية في تنمية الصناعات الإبداعية.

واستعرضت الشركة تجربتها في العلاقات العامة ورعاية الإبداع وتحفيز الابتكار، من خلال مبادراتها وبرامجها المُمتدة في مجالات الفنون والمحتوى والترفيه وتمكين الشباب، ودورها في توفير الفرص والمنصّات التي تُساعد المُبدعين على تطوير إمكاناتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع وتجارب تُحقّق أثراً ملموساً.

كما شارك فريق العلامة التجارية والإعلان في مجموعة زين بتقديم جلستين مُتخصّصتين، سلّطت الأولى الضوء على قوّة علامة زين التجارية وحيويتها، والعوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانتها وحضورها المُميّز في الأسواق التي تعمل بها المجموعة، بينما استعرضت الجلسة الثانية إرث زين الغني في صناعة الإعلان، ومسيرتها في تقديم حملات إبداعية مُبتكرة تركت بصمةً راسخة في أذهان الجمهور، وأسهمت في تطوير المشهد الإعلاني في المنطقة.

زين شاركت خبراتها في العلاقات العامة ودعم الاقتصاد الإبداعي

وكان لشباب زين من منتسبي برنامج FUN حضوراً لافتاً في المهرجان، حيث تولّوا بالكامل إدارة بودكاست “استوديو زين”، الذي استضافوا من خلاله نخبةً من المُبدعين الملهمين من مُختلف المجالات من ضيوف المهرجان، في حواراتٍ تناولت تجاربهم وقصص نجاحهم ورؤاهم حول الإبداع وصناعة المحتوى، ليُقدّم الشباب تجربة إعلامية متكاملة عكست مواهبهم وقدراتهم على صناعة المحتوى وإدارة الحوارات.

وامتدّت مشاركة شباب زين إلى تقديم ورشة عمل تفاعلية حول أساسيات صناعة المحتوى، شاركوا خلالها مع الحضور خبراتهم ومهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب مشاركتهم في جلسة نقاشية استعرضوا فيها تجربتهم مع برنامج FUN، وكيف أسهم في تمكينهم من اكتشاف مواهبهم، والتعبير عن أفكارهم وشغفهم، وتطوير قدراتهم الإبداعية في بيئة تدعم التجربة والتعلّم والابتكار.

وجسّد هذا الحضور الشبابي أحد أبرز أهداف مشاركة زين في المهرجان، وهو الانتقال من دعم الإبداع إلى تمكين الشباب من ممارسته وقيادة تجاربه بأنفسهم، بما يعكس إيمان الشركة بأن الاستثمار الحقيقي في المواهب يبدأ بإتاحة الفرصة لها للتعبير عن قدراتها، واكتساب الخبرة العملية، والتفاعل مع المُختصّين وأصحاب التجارب الناجحة في مُختلف المجالات.

وجمع “مهرجان الإبداع” في نسخته الأولى نُخبةً من المواهب المحلية والفنانين والمُصمّمين وصُنّاع المحتوى، إلى جانب الشركات والمؤسّسات والعلامات التجارية، ليُشكّل منصّةً لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة، بما يُسهم في تطوير منظومة الصناعات الإبداعية في الكويت وتعزيز حضور المواهب الوطنية.

وتواصل زين من خلال هذه المشاركة دورها في دعم المشهد الإبداعي الكويتي، ليس فقط عبر رعاية المبادرات والفعاليات النوعية، بل أيضاً من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها، وتمكين الطاقات الشابة، ومد جسور التواصل بين المُبدعين والمؤسّسات، انطلاقاً من إيمانها بأن الإبداع قوّة دافعة للابتكار والنمو، وأن الاستثمار في المواهب الوطنية يُسهم في بناء اقتصاد إبداعي أكثر تنوّعاً واستدامة.