وكيل “الشؤون الإسلامية” بالتكليف يبحث مع السفير المغربي سبل تعزيز التعاون

وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان صالح السويلم مع سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى دولة الكويت السيد علي بن عيسى

بحث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم مع سفير المملكة المغربية لدى دولة الكويت علي بن عيسى اليوم الاثنين سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والإسلامية بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن اللقاء تناول بحث أوجه تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش.