الداخلية: ضبط 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

الموقوفين

تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 6 متهمين في 4 قضايا منفصلة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات وضبط المتورطين فيها.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد ان العمليات اسفرت عن تحريز 410 غرامات من مادة الشبو و 175 ورقة مشبعة بسائل الكيميكال و 60 غراما من مادة الحشيش ومبلغ مالي حصيلة البيع و 2 ميزان حساس.

وافادت الوزارة بانه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.