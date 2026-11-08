وزيرة الشؤون تبحث مع “مايكروسوفت” تطوير المشاريع الرقمية في قطاعات الوزارة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع ممثلي شركة مايكروسوفت

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع ممثلي شركة (مايكروسوفت) تطوير المشاريع الرقمية في قطاعات الوزارة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الاجتماع عقد بحضور المدير الإقليمي للجهات الحكومية في الشرق الأوسط بشركة (مايكروسوفت) لانا خلف ومدير إدارة العلاقات الحكومية علي حداد ضمن العقود المبرمة بين دولة الكويت والشركة تحت مظلة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع استعرض المشاريع المشتركة وآليات تطويرها ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذها في قطاعات التعاون والتنمية الاجتماعية والرعاية الأسرية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وبينت أن الجانبين ناقشا مقترحات لمشاريع رقمية جديدة تخدم الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتسريع تنفيذ المشاريع التقنية وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.