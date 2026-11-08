فتح التسجيل لوسائل الإعلام لتغطية مباريات كأس السوبر السعودي

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر السعودي في الكويت فتح باب التسجيل والاعتماد لوسائل الإعلام الكويتية والدولية الراغبة في تغطية فعاليات البطولة التي تُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتبدأ فترة التسجيل اعتباراً من اليوم الأحد 8 نوفمبر وحتى يوم السبت 14 نوفمبر.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام الرسمية والمرخصة الراغبة في تغطية فعاليات البطولة والمباريات إلى تقديم طلبات الاعتماد عبر المنصة المخصصة لذلك من خلال الرابط التالي: https://www.saudisupercupkuwait.com/ .

وتقام المؤتمرات الصحافية المخصصة للفرق المتنافسة على كأس البطولة قبل المباريات في المركز الإعلامي بفندق الريجينسي، فيما يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباريات والمؤتمرات الصحافية التي تليها.

وأكدت اللجنة ضرورة استكمال بيانات التسجيل عبر المنصة المخصصة للبطولة، مشيرة إلى أن طلبات الاعتماد ستخضع للمراجعة وفق الإجراءات والتنظيمات المعتمدة، وسيتم التواصل مع الجهات والإعلاميين لتزويدهم بالتفاصيل التنظيمية الخاصة بالفعاليات، مبينة أن التسجيل لا يُعد موافقة نهائية إلا بعد استلام بريد إلكتروني يفيد بالقبول.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل لوسائل الإعلام السعودية سيكون متاحاً عبر منصة MySAFF الإلكترونية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم للجهات الإعلامية المعتمدة، وتخضع كافة الطلبات للتدقيق والموافقة بحسب اللوائح والتنظيمات المعتمدة.

وتُستهل منافسات البطولة بمواجهة تجمع القادسية والأهلي في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر المقبل، ويلتقي النصر مع الخلود في المواجهة الثانية يوم 20 ديسمبر، فيما تقام المباراة النهائية في 23 ديسمبر.