وزيرة الأشغال: اتفاقية الربط السككي الخليجي محطة تاريخية في مسيرة العمل المشترك

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان خلال مشاركتها في مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان في المنامة اليوم الأحد أن الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكة الحديد تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها مع رؤساء وفود دول مجلس التعاون في مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هامش الاجتماع ال30 للجنة وزراء النقل والمواصلات الذي استضافته المملكة برئاسة وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

كما أكدت المشعان أن المشروع يشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون ويسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودعم التجارة البينية ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والتنمية المستدامة بين دول المجلس.

وقالت المشعان إن دولة الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء موضحة أن الجزء الكويتي من المشروع يمتد نحو 111 كيلو مترا من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشادت المشعان بالدور الذي تضطلع به الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في متابعة أعمال المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود الفنية والتنفيذية بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق التكامل في تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية.

وأشادت المشعان بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون بقيادة الأمين العام جاسم البديوي في متابعة المشروع وصولا إلى توقيع الاتفاقية كما ثمنت كرم مملكة البحرين على الاستضافة وحسن التنظيم.