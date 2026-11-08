“التربية” تفتح باب الترشيح لتكريم المعلمين والمدارس المتميزة للعام الدراسي 2025 – 2026

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد فتح باب الترشيح لتكريم المعلمين والمدارس المتميزة للعام الدراسي 2025 – 2026 وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وأوضحت (التربية) في بيان صحفي أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد أصدر تعميما بشأن فتح باب الترشيح للتكريم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وتكريم المدارس المتميزة حيث حدد التعميم أعداد المرشحين بواقع 100 معلم ومعلمة و50 مدرسة متميزة ضمن قطاع الشؤون التعليمية.

وبينت الوزارة أن معايير التقييم وآلية احتساب الدرجات ستعلن من خلال دليل إجرائي ينشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بما يوضح الشروط والضوابط والمعايير المنظمة لعملية الترشيح والتقييم ويضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الراغبين في التقدم.

وأكدت أن استقبال طلبات الترشيح سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد ويستمر حتى السبت المقبل مشيرة إلى أن تقديم طلبات الترشيح سيكون إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزرة التربية (www.moe.edu.kw) ومنصة (ياء) المخصصة للترشح لفئتي المعلم المتميز والمدارس المتميزة.

وشددت على ضرورة التأكد من استيفاء جميع البيانات والمتطلبات الخاصة بالترشيح خلال الفترة الزمنية المحددة موضحة أنه لن يعتد بأي طلبات تقدم بعد انتهاء فترة استقبال الترشيحات.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي تقديرا للجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الميدان التربوي وحرصا على إبراز النماذج التعليمية المتميزة وتحفيز الكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء بما يسهم في دعم جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.