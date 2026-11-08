“زين” تتعاون مع “أوبر” لإثراء تجارب عملائها بمزايا حصرية

نواف الغربللي وأنطونيو الأسمر يُوقّعان الشراكة

أعلنت زين الكويت عن شراكة استراتيجية حصرية مع “أوبر”، المنصّة العالمية لخدمات التنقّل، لتقديم مجموعة جديدة من المزايا والعروض حصرياً لعملائها في الكويت، في خطوةٍ تُعزّز جهود زين المتواصلة لإثراء تجربة عملائها بما يتجاوز خدمات الاتصالات، من خلال تقديم مزايا مُتجدّدة تُسهّل حياتهم اليومية وتمنحهم المزيد من الخيارات التي تواكب أسلوب حياتهم.

عبر هذه الشراكة، تنضم “أوبر” إلى منصّة Zain Perks، لتُتيح لعملاء زين الاستفادة من عروض وخصومات حصرية على خدمات التنقّل التي تُقدّمها “أوبر”، كما ستشهد الشراكة طرح عروض خاصة مُرتبطة بباقات التجوال من زين، بما يوسّع نطاق المزايا التي تُقدّمها زين لجعل تجربة السفر أكثر سلاسةً وراحة.

وتُمثّل هذه الشراكة خطوة جديدة ضمن استراتيجية زين الرامية إلى بناء منظومة متنامية من الخدمات الرقمية والمزايا المرتبطة بأسلوب الحياة، تتمحور حول احتياجات العميل، فمن خلال التعاون مع المنصّات العالمية الرائدة مثل “أوبر”، تواصل زين تعزيز القيمة التي تقدّمها لعملائها، عبر الجمع بين خدمات الاتصالات والتنقّل والتجارب اليومية في إطار شراكات نوعية تواكب احتياجاتهم المتغيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي: “نواصل في زين إعادة تعريف القيمة التي نُقدّمها لعملائنا، لنتجاوز حدود خدمات الاتصال ونصبح جُزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، وتعكس شراكتنا مع “أوبر” هذه الرؤية، إذ نعمل على بناء منظومة مترابطة من الخدمات والتجارب التي تجعل الحياة أكثر سهولةً وراحةً وذات فائدة أكبر، بما ينسجم مع غايتنا لتحقيق “تواصل دائم – حياة أجمل.””

وأضاف: “من خلال الجمع بين ريادة زين في السوق المحلّي وخبرة “أوبر” العالمية في خدمات التنقّل، نفتح آفاقاً جديدة لتقديم مزايا ملموسة تُثري مُختلف مراحل تجربة العميل، حيث نحرص على ترجمة شراكاتنا الاستراتيجية إلى قيمة حقيقية ترتقي بتجارب عملائنا، وتُعزّز مكانة زين كمزوّد رائد للخدمات الرقمية التي تواكب أسلوب الحياة العصري.”

الغربللي والأسمر مع مسؤولي زين وأوبر

وقال أنطونيو الأسمر، المدير العام لدى “أوبر” لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نلتزم في “أوبر” بجعل خدمات التنقّل أكثر سهولةً وموثوقيةً وفي متناول الجميع في مختلف أنحاء المنطقة، وتجمع شراكتنا مع زين بين خبرتنا في خدمات التنقّل وانتشار زين الواسع في الكويت، لتقديم عروض حصرية ومزايا جديدة لعملاء زين، ونتطلّع من خلال هذا التعاون إلى توفير تجارب أكثر سلاسة في التنقّلات اليومية والسفر، مع توسيع نطاق الاستفادة من حلول التنقّل المريحة والموثوقة.”

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز Zain Perks، وهي منصّة المكافآت الرقمية المتنامية لدى زين، التي توفّر للعملاء امتيازات حصرية في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل أسلوب الحياة والترفيه والتسوّق والمطاعم وغيرها من التجارب اليومية، ومع انضمام “أوبر”، تتوسّع المنصّة لتشمل خدمات التنقّل، وتمنح العملاء طُرقاً جديدة للاستفادة من قيمة إضافية لكونهم جزءاً من عائلة زين.

وتأتي هذه الشراكة عقب إطلاق “أوبر” خدماتها في الكويت خلال سبتمبر 2026، حيث أتاحت للمواطنين والمقيمين والزوار طلب الرحلات عند الحاجة عبر تطبيقها، وتوفّر الخدمة وسيلة مريحة للتنقّل في أنحاء البلاد، تُكمّل خيارات النقل المتاحة وتواكب التطوّر الذي يشهده قطاع التنقّل في الكويت.

ويمكن للعملاء في الكويت الاختيار من بين خيارات مُتعددة للرحلات، تشمل Taxi وUber Comfort وUber Black وUber Lux، بحسب تفضيلاتهم واحتياجاتهم، كما توفّر المنصّة مزايا تُعزّز السهولة والمرونة، مثل إضافة وجهات مُتعددة إلى الرحلة، وحجز الرحلات مسبقاً، والدفع الرقمي دون استخدام النقد، إلى جانب الدعم الذي يقدّمه فريق “أوبر” العالمي للاستجابة للحوادث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتهدف زين و”أوبر” من خلال هذه الشراكة الحصرية إلى جعل خدمات التنقّل أكثر سهولةً وذات قيمة أعلى للعملاء، عبر الجمع بين إمكانات علامتين رائدتين لتقديم مزايا عملية تثري التجارب اليومية، وتدعم التطوّر المتواصل لمنظومة الخدمات الرقمية في الكويت.