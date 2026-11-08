سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ووزيري الدفاع والخارجية

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية.