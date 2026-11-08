وزيرة الأشغال: التنسيق الخليجي ركيزة أساسية لتطوير منظومة النقل وتعزيز تكامل دول المجلس

Slide 1 Thumbnail 1Thumbnail 2 جانب من مشاركة وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان في الاجتماع الـ30 للجنة وزراء للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في المنامة

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاحد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات النقل والمواصلات بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود وتطوير منظومة النقل الخليجية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسها وفد الكويت المشارك في الاجتماع ال30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول الخليج الذي تستضيفه مملكة البحرين برئاسة وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وأكدت في هذا المجال حرص دولة الكويت على مواصلة تطوير قطاع النقل والمواصلات والارتقاء ببنيته التحتية وتعزيز التعاون مع دول المجلس في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة بما يدعم حركة النقل والتجارة ويسهم في تحقيق التكامل والترابط فيما بينها.

وأشارت الى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمواصلات وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التكامل الخليجي.

وأشادت الوزيرة المشعان باستضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع وما وفرته من تسهيلات لإنجاح أعماله معربة عن الشكر والتقدير للمملكة وللامانة العامة لمجلس التعاون على ما بذلوه من جهود في التنظيم والإعداد.