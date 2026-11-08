ميسي يصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي موسمين متتاليين

ليونيل ميسي

أصبح ليونيل ميسي لاعب ​إنتر ميامي أول لاعب يفوز بجائزة ‌الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم في موسمين متتاليين.

وجاء إعلان الدوري الأمريكي ​فوز ميسي بالحذاء الذهبي أمس ​السبت وهو اليوم الأخير من الموسم العادي.

وسجل ميسي ​26 هدفا في 31 مباراة وهو أعلى ​رصيد في الدوري وتلاه بيتار موسى مهاجم فريق دالاس بواقع 22 هدفا بينما سجل ​سام سوريدج لاعب ناشفيل 21 ​هدفا.

وأحرز ميسي في الموسم السابق 29 هدفا ليصبح ‌ثاني لاعب في تاريخ الدوري يسجل 25 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين.

واعتزل النجم الأرجنتيني (39 عاما) دوليا في وقت ​سابق ​من هذا العام بعد 21 عاما من اللعب مع منتخب بلاده، ​لكنه مدد في أكتوبر تشرين ​الأول عقده مع إنتر ميامي حتى 2028.

وتنطلق التصفيات المؤهلة لنهائي بطولة الدوري الأمريكي في ​19 نوفمبر تشرين الثاني.

وأنهى إنتر ميامي الموسم العادي في المركز الثاني ​بالقسم الشرقي.