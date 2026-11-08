“بوبيان” أفضل بنك إسلامي في الكويت… 2026

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبد الله المجحم

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الريادية، توّجت مجلة “ميد” العالمية بنك بوبيان بجائزة “أفضل بنك إسلامي في الكويت 2026″، ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُعد من أبرز الجوائز المتخصصة في تقييم أداء المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة.

ويعكس التتويج الأداء المتفوق والمكانة الراسخة التي يتمتع بها “بوبيان” في القطاع المصرفي الإسلامي الكويتي، ونجاح استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المستويين المالي والتشغيلي، وتعزيز حضوره في السوق المحلي، بالتوازي مع تطوير نموذج أعماله وتوسيع نطاق خدماته المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يأتي التكريم في ضوء ما حققه “بوبيان” من تطور في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثماره المتواصل في التكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قدرات فرق العمل لمواكبة التحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وبما يدعم توجهه نحو بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكثر استعداداً للمستقبل.

استراتيجية بعيدة المدى

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في “بوبيان” عبدالله المجحم، عن اعتزازه بتتويج البنك بالجائزة، قائلاً “نفخر بهذا التكريم الذي يعكس نجاح استراتيجية (بوبيان) بعيدة المدى في تعزيز ريادته في القطاع المصرفي الإسلامي، وترسيخ حضوره كمؤسسة مالية تجمع بين المرونة التشغيلية والابتكار، وتحافظ في الوقت نفسه على مسار قوي ومستدام للنمو، بما يعزز ثقة عملائنا ومساهمينا وشركائنا.”

وأضاف “نجحنا خلال السنوات الأخيرة في تطوير نموذج أعمال متكامل يُمكننا من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي والاستفادة من الفرص الواعدة، مستندين إلى قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية والاستثمارات التقنية المدروسة، مع مواصلة تطوير خدماتنا وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وتكاملاً عبر مختلف قنوات البنك.”

بنية التحوّل المؤسسي

وأشار المجحم إلى أن توجه “بوبيان” يرتكز على تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات البنك، بما يُسهم في تطوير نموذج العمل، ورفع كفاءة العمليات، ودعم قدرة الإدارات وفرق العمل على تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة.

وأوضح أن البنك يواصل تنفيذ إستراتيجيته للتحول المؤسسي بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الاستخدامات التي ترتقي بتجربة العملاء، وتمكن الموظفين، وتعزز كفاءة العمليات، ضمن معايير واضحة للحوكمة والأمن وحماية البيانات، بما يحول التقنيات الحديثة إلى قيمة ملموسة تدعم نمو الأعمال وتثري التجربة المصرفية.

وأضاف المجحم أن هذه الاستثمارات أسهمت في تطوير منظومة الخدمات والحلول المتاحة عبر تطبيق “بوبيان” وقنواته الرقمية، وتحديث أنظمة المدفوعات، وزيادة مرونة العمليات، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، ويعزز قدرة البنك على الاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.

مركز متين ونمو مستدام

ونوّه المجحم إلى أن الأداء المالي الذي حققه “بوبيان” يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية لتحقيق التوازن بين التوسع المدروس والمحافظة على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن هذا النهج أسهم في احتفاظ البنك بتصنيفات ائتمانية متينة من وكالات التصنيف العالمية، بما يؤكد استقرار مركزه المالي وقدرته على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية متغيرة.

جائزة “أفضل بنك إسلامي في الكويت 2026”

شراكات تدعم الابتكار

وتابع المجحم أن “بوبيان” يسعى دائماً إلى توسيع شراكاته الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وتطوير حلول مبتكرة في الخدمات المصرفية، من خلال الاستفادة من بنية البنك المصرفية وخبراته التشغيلية والتنظيمية، إلى جانب القدرات التقنية والخبرات العالمية لشركائه.

وأكد المجحم أن دعم شركات التكنولوجيا المالية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية في توجه البنك، من خلال تطوير حلول مستقبلية في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويهيئ المجال لتقديم تجارب أكثر سهولة وأماناً للعملاء، ضمن ضوابط تضمن الحوكمة والأمن والالتزام بالمتطلبات الرقابية.

شريك لنمو المشاريع

وفي قطاع المصرفية للأعمال، قال المجحم إن “بوبيان” يعزز دوره كشريك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير خدمات وحلول مصرفية ورقمية تواكب طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم التشغيلية.

وأضاف أن البنك يعمل على ربط أصحاب المشاريع بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات المتخصصة، إلى جانب توفير منظومة متكاملة تساعدهم على إدارة عمليات التحصيل والمدفوعات والمعاملات اليومية بكفاءة، وتمنحهم مزيداً من الوقت والمرونة للتركيز على تطوير أعمالهم والتوسع فيها.

ويمتد هذا التوجه إلى مبادرة “Empower by Boubyan” ، التي تدعم الشركات التقنية الناشئة الساعية إلى النمو والتوسع، وتوفر لها فرص الاستفادة من الخبرات والإرشاد والشراكات التي تساعدها على تعزيز جاهزيتها وتطوير حضورها في السوق.

الاستثمار وإدارة الثروات

ونوه المجحم إلى أن نموذج أعمال “بوبيان” يمتد إلى الاستثمار وإدارة الثروات، من خلال تقديم حلول متنوعة تشمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي والاستشارات المتخصصة، بما يتناسب مع أهداف العملاء وتطلعاتهم الاستثمارية المختلفة.

وأضاف أن البنك يواصل تطوير خدماته في هذا المجال بالجمع بين الخبرة المتخصصة والفهم الدقيق لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساعد على بناء حلول استثمارية أكثر تنوعاً ويدعم إدارة الثروات وفق رؤية طويلة المدى.

خدمات شخصية متكاملة

وعلى مستوى الخدمات المصرفية الشخصية، قال المجحم “نحرص على فهم احتياجات عملائنا وتنوعها، وتطوير منتجات وخدمات مرنة تضيف قيمة حقيقية إلى تعاملاتهم اليومية، مضيفاً أن البنك يعمل على توفير تجربة مصرفية متكاملة عبر مختلف القنوات، تجمع بين سهولة الخدمات الرقمية وجودة التواصل والخدمة الشخصية”.

وأوضح أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة البنك في الخدمات المصرفية الشخصية، من خلال الجمع بين الابتكار في المنتجات، وتطور القنوات الرقمية، وتقديم مزايا تلائم مختلف مراحل حياة العميل، مع الحفاظ على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وجودة الخدمة.

واختتم المجحم قائلاً “هذا الإنجاز ثمرة جهود فرق العمل في مختلف قطاعات البنك، ويمنحنا حافزاً إضافياً لمواصلة التطوير والابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات، وترسيخ مكانة بوبيان كأحد أبرز البنوك الإسلامية محلياً وإقليمياً.”

مكانة متقدمة إقليمياً

وخلال 2026، واصل “بوبيان” ترسيخ مكانته بين كبرى المؤسسات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما حل ثالثاً على مستوى القطاع المصرفي الكويتي ضمن تصنيف مجلة ميد السنوي لأكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2026، كما جاء الثالث في القطاع ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة مدرجة في المنطقة 2026.

ويضاف هذا التتويج إلى سجل “بوبيان” الحافل بالجوائز المرموقة والتقديرات العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، وخدمات الشركات والمعاملات المصرفية، وحلول المدفوعات وقطاعات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تكامل نموذج أعمال البنك وتطور قدراته في مختلف القطاعات.

معايير منح الجائزة

وتُمنح جوائز “ميد” للمؤسسات المصرفية استناداً إلى منهجية دقيقة متعددة المعايير، باعتماد لجنة من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين الدوليين. وتشمل معايير التقييم: النمو في الأصول والربحية، جودة المحفظة الائتمانية، قوة المركز المالي، الابتكار في المنتجات والخدمات الرقمية، الشراكات الإستراتيجية، تطوير الأعمال، فضلاً عن التزام البنك المستمر بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وجودة الخدمة.