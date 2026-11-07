وزير الأوقاف يشارك غدا في جدة بأعمال مؤتمر ومعرض الحج السادس

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي

يشارك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي يوم غد الأحد في أعمال مؤتمر ومعرض الحج السادس الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إثر مغادرة الوزير الوسمي والوفد المرافق له البلاد اليوم السبت أن مشاركة الوزير تأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ودعم الجهود الرامية إلى إنجاح مواسم الحج.

وأضافت أن هذه المشاركة تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في دولة الكويت لشعيرة الحج وحرصها المستمر على تهيئة السبل الكفيلة بتيسير أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكدت أن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة جسدت حرص الكويت على المشاركة والإسهام في دعم المبادرات والمشروعات التطويرية التي تنفذها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز أوجه الشراكة والتكامل بما يحقق الأهداف المشتركة في إنجاح موسم الحج وتوفير أفضل سبل الرعاية والراحة والسلامة للحجاج.