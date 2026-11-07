وزيرة الشؤون: تشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية وأفرعها وسرعة معالجة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الحويلة خلال تفقدها مركز التحكم والرقابة على الجمعيات التعاونية يرافقها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف فيصل الكندري للاطلاع على آلية عمل المركز ومتابعة سير العمل في الجمعيات التعاونية وأفرعها.

وشددت الوزيرة الحويلة على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد المخالفات وتعزيز كفاءة العمل الرقابي والتحقق من التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات والتعاميم والاشتراطات المعتمدة.

ووجهت بتعزيز التنسيق بين مركز التحكم والإدارات الرقابية المختصة وتكثيف الجولات الميدانية لضمان سرعة التعامل مع الملاحظات المرصودة ومعالجتها.

وأكدت أن حماية حقوق المساهمين والمستهلكين والمحافظة على المال التعاوني من أولويات الوزارة مشددة على أهمية تعزيز الشفافية والانضباط والحوكمة في القطاع التعاوني.