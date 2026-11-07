جامعة الكويت تعقد اختبار القدرات الأكاديمية الأول للفرصة الأولى بمشاركة 5995 طالبا وطالبة

جامعة الكويت

عقدت جامعة الكويت اليوم السبت الاختبار الأول للفرصة الأولى لاختبارات القدرات الأكاديمية للعام الدراسي 2026-2027 بمشاركة 5995 طالبا وطالبة في مواد الرياضيات واللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بنظامي التقديم الإلكتروني والورقي إلى جانب الاختبار المخصص لذوي الإعاقة.

وأكدت مدير الجامعة الدكتورة دينا الميلم في تصريح صحفي خلال تفقدها سير الاختبارات بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بالتكليف الدكتور عبدالرحمن الصليلي ومساعد نائب المدير للشؤون العلمية للتقييم والقياس الدكتور سليمان الرفيع حرص الجامعة على تسخير امكاناتها لضمان حسن سير الاختبارات وتهيئة الأجواء الملائمة بما يساعد الطلبة على التركيز وأداء اختباراتهم بيسر وطمأنينة.

وقالت الميلم إن المتابعة الميدانية للاختبارات تتيح الاطلاع على سير العمل والتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء أمورهم واللجان المشرفة والاستماع إلى ملاحظاتهم بما يسهم في تطوير الإجراءات وتيسيرها وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم الاختبارات.

وثمنت جهود الفرق واللجان العاملة في تنظيم الاختبارات ومتابعة سيرها وما تبذله من تعاون وتنسيق لضمان انتظامها متمنية لأبنائها الطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

وتوزعت مقار الاختبارات على المبنى الإداري وكليات العلوم والهندسة والبترول والآداب والعلوم الحياتية والتربية بالمباني الجنوبية وفق طبيعة كل اختبار وآلية تقديمه.

وجرت الاختبارات الإلكترونية على فترتين الأولى من 9 إلى 11 صباحا والثانية من 12 ظهرا إلى الثانية بعد الظهر فيما أجريت الاختبارات الورقية وفق مواعيد محددة لكل مادة خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.