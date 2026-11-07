وزارة التربية تطلق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني “المعلم المتدرب” بمشاركة 1078 متدربا

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت انطلاق أعمال التدريب للدفعة الأولى من البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الجدد (معلم متدرب) اعتبارا من غد الأحد ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة إعداد وتأهيل المعلمين ورفع جودة الأداء التعليمي بما يواكب متطلبات التطوير في الميدان التربوي.

وأوضحت (التربية) في بيان أن البرنامج الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتطوير والتنمية يستهدف 1078 متدربا ومتدربة من خريجي التخصصات التربوية الذين استكملوا جميع المستندات والمتطلبات اللازمة بما في ذلك الفحص الطبي وشهادة (لا حكم عليه) على أن يلتحق بهم خريجو التخصصات غير التربوية وفق البرنامج والخطة المخصصة لهذه الفئة عقب استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وبينت أنه تم اعتماد 34 مدربا وفق المعايير والضوابط المعتمدة للبرنامج الوطني للمشاركة في تنفيذ البرنامج وتقديم محتواه التدريبي بما يضمن توحيد مستوى التدريب وتعزيز جودة مخرجاته وتوفير برامج تأهيلية منظمة تستجيب للاحتياجات المهنية والتربوية للمعلمين الجدد.

ودعت الوزارة المتدربين المشمولين بالبرنامج إلى مراجعة منصة (دال) عبر الرابط https://tnts.moe.edu.kw/ للاطلاع على التفاصيل والتعليمات والتأكد من استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة والالتزام بمواعيد التدريب المحددة بما يضمن انتظام التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.