الأرصاد الجوية: رياح نشطة ومغبرة مع فرص لأمطار متفرقة رعدية أحيانا تبدأ عصر اليوم

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر برياح نشطة مثيرة للغبار مع فرص لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا بدءا من عصر اليوم السبت تستمر حتى صباح بعد غد الاثنين.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي رطب سطحي متزامن مع منخفض في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ونشاط في الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للغبار.

وذكر أن الرؤية الأفقية ستنخفض إلى ما دون ألف متر على بعض المناطق وتؤدي الرياح إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ست أقدام.

وأوضح أن كمية السحب تزيد تدريجيا من بعد عصر اليوم تتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتتراوح كمياتها من خفيفة إلى متوسطة الشدة على أن يبدأ التحسن التدريجي في حالة الطقس اعتبارا من صباح الاثنين.

وشدد العلي على مرضى الربو والحساسية ضرورة ارتداء الكمام عند الخروج للضرورة خصوصا مع هطول الأمطار الرعدية وارتفاع الرطوبة في هذا الموسم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.