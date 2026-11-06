الجيش الكويتي يختتم تمرين “وميض الصحراء/1” برعاية وحضور رئيس الأركان العامة

رئيس الأركان العامة للجيش خلال رعايته وحضوره اختتام تمرين وميض الصحراء

اختتمت القوة البرية بالجيش الكويتي بالتعاون مع سلاح الإشارة تمرين (وميض الصحراء/1) الذي نفذ في الفترة بين الثالث والخامس من نوفمبر الجاري برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الجمعة إن التمرين يهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية لتنفيذ خطط الاتصالات وفقا لمتطلبات الموقف وتمكين الضباط من قراءة الموقف وتحليله بما يضمن استمرارية الاتصالات وسرعة الاستجابة لمختلف الظروف الطارئة.

وأشارت إلى أن التمرين حضره عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.