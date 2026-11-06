“الصحة” تقيم المؤتمر الأول لجراحة العظام والإصابات 360 واليوم العلمي للبورد الكويتي

ممثل وزير الصحة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي يفتتح المؤتمر الأول لجراحة العظام والإصابات 360

أقامت وزارة الصحة اليوم الجمعة المؤتمر الأول لجراحة العضام والإصابات (360) بتنظيم الرابطة الكويتية لجراحة العظام بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين من دولة الكويت وخارجها يصاحبه اليوم العلمي السنوي الرابع للبحوث للبورد الكويتي لجراحة العظام.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي في كلمة ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الدعم والاهتمام البالغين اللذين توليهما الوزارة للمؤتمرات العلمية التخصصية كونها منصات تفاعلية تجمع الكفاءات الطبية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات السريرية والإكلينيكية وصولا إلى صياغة توصيات علمية واقعية وقابلة للتطبيق تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية في البلاد.

وشدد الحساوي على الحرص المستمر من الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية لاسيما عبر التوسع في إدخال الجراحات الروبوتية والنوعية وإنشاء مراكز متخصصة للإصابات بمختلف المنشآت الصحية في الكويت.

وقال إن مفهوم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لمصابي الحوادث تبدأ من وقوع الإصابة مرورا بأقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة انتهاء بمراحل التأهيل والتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتكامل بين التخصصات الجراحية المتعددة كالجراحة العامة والأوعية الدموية والأنف والأذن والحنجرة لخدمة صحة المريض وسلامته.

ونوه بالمخرجات المتميزة والكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي البورد الكويتي لجراحة العظام ودورهم الحيوي في المنظومة الصحية موجها التهنئة للأطباء والطبيبات الذين اجتازوا اختبارات البورد حديثا داعيا إياهم لمواصلة العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمرضى.

من جانبه أكد رئيس الرابطة الكويتية لجراحة العظام الدكتور علي مردشتي حرص الرابطة على دعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والروابط الطبية محليا ودوليا بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى رعاية المرضى في الكويت.

وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين يشكل منصة علمية متخصصة تجمع نخبة من الكفاءات الطبية لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات السريرية بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث والكسور.

من جهته قال رئيس المؤتمر الدكتور علي بهمن إن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية وتوحيد الجهود لخدمة المرضى والمنظومة الصحية في الكويت.

وأوضح إن فكرة المؤتمر أنطلقت لتجسد مبدأ العمل الجماعي في علاج الإصابات والكسور وبناء منظومة متكاملة قائمة على تبادل الخبرات وروح الفريق الواحد مشددا على أن خدمة الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب الإخلاص والاجتهاد ووضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار.

وذكر أن ما يميز أعمال المؤتمر هو تزامنها مع تنظيم يوم الأبحاث العلمية للبرنامج الكويتي لجراحة العظام دعما للأطباء الشباب وتشجيعا لهم على البحث والابتكار مبينا أن الكوادر الطبية الشابة تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الطب في البلاد.