“السكنية” تعقد الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمتابعة الأعمال المرتبطة بالمشروعات الإسكانية

السكنية تعقد الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية

عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية.

وقالت (الرعاية السكنية) في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع عقد بحضور وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج.

وأوضحت أن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة منذ تشكيلها في 17 فبراير 2025 برئاسة (الرعاية السكنية) كما جرى عرض موقف توفير وتشغيل الخدمات المرتبطة بالمدن والضواحي السكنية الجاري تنفيذها والمستقبلية ومتابعة مستجدات الأعمال في مختلف المشروعات.

وأضافت أن الوزراء وجهوا الجهاز التنفيذي في الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف التنسيق فيما بينها والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتوفير الخدمات في المشروعات الإسكانية مع ضرورة تسريع وتيرة الأعمال وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ في المواقع بما يضمن إنجاز الخدمات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

شارك في الاجتماع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس راشد العنزي ووكيل وزارة الكهرباء الماء والطاقة المتجددة المهندس عادل الزامل والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في المسبحي والفرق المعنية بطرح وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة.