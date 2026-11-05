النائب الأول ووزير الداخلية يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للدفاع المدني

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس الاجتماع الدوري للجنة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مساء اليوم الخميس الاجتماع الدوري للجنة العليا للدفاع المدني بحضور ممثلين عن مؤسسات وجهات حكومية وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة وللاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات ومتابعة خطط العمل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية استمع الشيخ فهد اليوسف خلال الاجتماع إلى شرح حول استعدادات الجهات العسكرية والأمنية ومراحل خطط الطوارئ المعتمدة وآليات التعاون بينها بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة في مختلف الظروف.

كما استمع إلى شرح حول الإجراءات المتعلقة بالأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية تلبي الاحتياجات والطلب المحلي من اتحاد الجمعيات بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين إلى جانب استعراض جاهزية التعليم والجانب الصحي والمراكز الصحية ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى استعداد كافة الجهات المعنية الأخرى.

وأكد الشيخ فهد اليوسف أهمية تكامل الجهود والتعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة على مدار الساعة والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية واستمرارية الخدمات والحفاظ على أمن وسلامة الجميع وتعزيز الطمأنينة والاستقرار في المجتمع.