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دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي

وزارة الخارجية
الكويت مميز
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الخميس رفضها القاطع لاستمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم.

كما جددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت بيقظة الدفاعات الجوية السعودية وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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