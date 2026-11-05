“نزاهة” تستعرض في فيينا تجربة الكويت في تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي واستدامة المساعدة التقنية

نزاهة تستعرض تجربة دولة الكويت في تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي واستدامة المساعدة التقنية

استعرضت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تجربة دولة الكويت خلال أعمال فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات المنعقد في فيينا خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الحالي تلقي وتقديم المساعدة التقنية في مجال تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي وتطور المبادرة من فكرة إلى دليل استرشادي خليجي وقرارات على المستويين العربي والإسلامي وصولا إلى عرض التجربة وتبادل الخبرات بشأنها في المحافل الدولية.

وذكرت نزاهة بيان صحفي أن جاء ذلك خلال تقديم عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور عبدالله الدبوس للعرض أمام أعمال فريق العمل الحكومي الدولي في فيينا حيث أشار إلى أن (نزاهة) أعدت دليلا استرشاديا بشأن ممارسات وتدابير تحديد المستفيد الفعلي لدول مجلس التعاون بالتعاون والاستفادة من الخبرات الفنية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قبل اعتماد الدليل خليجيا في أكتوبر من العام الماضي.

وقال الدبوس إن (نزاهة) واصلت جهودها من خلال تنظيم ورشة خليجية متخصصة في يوليو الماضي أسفرت عن توصيات اعتمدتها اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في سبتمبر الماضي وامتدت المبادرة إلى المستويين العربي والإسلامي.

وأضاف أن مؤتمر الدول الأطراف اعتمد في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في سبتمبر الماضي قرارا تقدمت به (نزاهة) باسم دولة الكويت بشأن تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي فيما اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي في الشهر الماضي قرارا تقدمت به (نزاهة) في المجال ذاته.

وأكد الدبوس أهمية استدامة المساعدة التقنية وتوسيع نطاق الاستفادة من مخرجاتها وإتاحة المعرفة بلغة الجهات المستفيدة وتعزيز التعاون مع المنظمات والشبكات الدولية مشيرا إلى اختيار (نزاهة) لقيادة فريقي عمل مواضيعيين في شبكة (جلوبي) معنيين بالمعرفة والتعلم من الأقران وتبادل المعلومات.

واختتم الدبوس بالتأكيد على تطلع دولة الكويت إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي بما يسهم في تحويل المساعدة التقنية إلى قدرات مؤسسية مستدامة ومعرفة قابلة للتبادل والاستفادة على نطاق أوسع.