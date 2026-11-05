الأرصاد الجوية: طقس ممطر ورطب مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا بنهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وغبار محمول وفرص للضباب مع انخفاض بالرؤية الافقية على بعض المناطق ويكون الطقس نهاية الأسبوع مائل للحرارة ورطب نهارا ومعتدل ورطب ليلا.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية إلى تأثر البلاد بالمنخفض السوداني الذي يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار محمول مسببا انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأضاف العلي أن الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرص لتشكل الضباب في المساء وساعات الصباح أولى وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم الخميس مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 10 الى 45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتكون ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 أقدام.

وذكر أن الطقس اليوم ليلا معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 35 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة سيكون حارا وغائما جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 15 الى 50 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتكون ما بين 36 و38 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا 2 حتى 6 أقدام.

وقال إن الطقس غدا ليلا معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 10 الى 40 كيلو مترا في الساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 أقدام.

وحول طقس السبت فسيكون في النهار حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 12 الى 55 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرصة لامطار خفيفة متفرقة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج من 3 حتى 6 أقدام.

وأضاف ان الطقس ليل السبت معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 12 الى 45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 أقدام.