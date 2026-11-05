بنك وياي الراعي المصرفي لفعالية "Pink Day" تأكيدًا لالتزامه بالتوعية الصحية والمسؤولية المجتمعية

اختتم بنك وياي شهر أكتوبر بفعالية «Pink Day» التي أُقيمت في حديقة الشهيد، تحت شعار التوعية بسرطان الثدي، وذلك بصفته الراعي المصرفي للفعالية ضمن جهوده المستمرة لدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لالتزام بنك وياي بمسؤوليته المجتمعية وإيمانه بأن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المالية ليشمل دعم المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا في المجتمع وتسهم في رفع مستوى الوعي.

وخلال الفعالية، سلط بنك وياي الضوء على جهوده في تمكين الشباب والشابات ودعمهم في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تتناسب مع أسلوب حياتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وتضمنت فعالية «Pink Day» مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية التي ساهمت في تعزيز التفاعل وترسيخ الرسائل التوعوية بشكل إيجابي.

بنك وياي الراعي المصرفي لفعالية “Pink Day” تأكيدًا لالتزامه بالتوعية الصحية والمسؤولية المجتمعية

كما وفّرت الفعالية مساحة للفتيات من مختلف المدارس للتلاقي وتبادل الخبرات والتفاعل في أجواء داعمة وإيجابية، الأمر الذي يعزز روح المشاركة المجتمعية ويؤكد أهمية بناء جيل أكثر وعيًا وثقة واهتمامًا بصحته ومستقبله.

وتنسجم هذه الرعاية مع رؤية بنك وياي الرامية إلى مرافقة الشباب في مختلف محطات حياتهم، ليس فقط من خلال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، بل أيضًا عبر دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تطوير قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وثقة. كما تؤكد حرص البنك على أن يكون شريكًا فاعلًا في المجتمع، ومساهمًا في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة.

كما استعرض البنك بطاقة SELECT، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشباب، والتي تتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والخصومات الحصرية لدى العديد من العلامات التجارية والمطاعم والمتاجر المفضلة لديهم، بما يساعدهم على تحقيق قيمة أكبر من إنفاقهم اليومي وإدارة مصروفاتهم بطريقة أكثر ذكاءً ومرونة.