مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ينظم هاكاثون “الكويت تبتكر” 28 الجاري ضمن معرض “نكسس 2016”

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظيم هاكاثون (الكويت تبتكر 2026) ضمن معرض (نكسس 2026) في 28 نوفمبر الجاري بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الشباب الكويتي من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الواقعية التي تواجه مختلف القطاعات.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الهاكاثون يمثل منصة وطنية تجمع طلبة الجامعات والمبتكرين والمخترعين مع الشركات والمؤسسات للعمل على تحويل التحديات إلى حلول عملية قابلة للتطوير والتطبيق بما يسهم في توظيف المعرفة والقدرات الإبداعية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الهاكاثون سيقام 28 نوفمبر الجاري بمشاركة فرق يتراوح عدد أعضائها بين ثلاثة وخمسة مشاركين وستتضمن الفعالية عرض التحديات ودراسات الحالات المقدمة من الشركات والمؤسسات المشاركة يعقبها تشكيل الفرق للعمل على تطوير الحلول بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الأكاديمية والصناعية.

وذكر أن الهاكاثون يتضمن ثلاثة مسارات رئيسية هي الأمن الغذائي وتحديات الطاقة والمياه والمسار المفتوح الذي يتيح للمشاركين تقديم حلول مبتكرة لمختلف القطاعات.

وبين أن الفرق ستمر بمراحل تشمل الإرشاد والتوجيه وتطوير المشاريع وتقديم العروض المرئية وصولا إلى تحكيم المشاريع واختيار الفرق الفائزة وفق معايير الابتكار والتنفيذ التقني والأثر وقابلية التطبيق وجودة العرض.

وأضاف أن الهاكاثون يوفر للمشاركين فرص الاستفادة من الإرشاد المتخصص والموارد التقنية إلى جانب شهادات المشاركة وفرص احتضان الفرق المتميزة بما يدعم تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطوير والتطبيق مع منح جوائز مالية للفرق الثلاثة الأولى.

ودعا المركز الراغبين في المشاركة ممن تبلغ أعمارهم 19 عاما فما فوق إلى التسجيل والذي يستمر حتى 25 نوفمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني kuwaitinnovates.sacgc.org.

وبين أن تنظيم الهاكاثون يأتي ضمن جهود المركز لدعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات وإيجاد حلول إبداعية تسهم في مواجهة التحديات وصناعة أثر مستدام للمستقبل.