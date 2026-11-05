وزير الأوقاف يبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون ومجالات العمل المشترك

وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي يبحث مع السفير الصيني آفاق التواصل والتعاون المشترك

بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين آفاق التعاون والرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن فرص التعاون في المجالات المرتبطة باختصاصات وزارة الشؤون الإسلامية وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بما يسهم في تطوير مجالات العمل المشترك.

كما تناول اللقاء وفق البيان آفاق التعاون في المجالات ذات الصلة بما يعكس عمق العلاقات الودية بين الكويت والصين والحرص على استمرار التواصل البناء بين الجانبين.