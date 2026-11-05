وزارة التربية تعتمد اختباراً قصيراً واحداً خلال الفترة الدراسية الحالية وتلغي الاختبار الثاني لعدد من الصفوف

وزارة التربية

بناءً على توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، واستناداً إلى أحكام لائحة التعليم الشاملة الصادرة 2026 وفي إطار حرصها على مراعاة مصلحة المتعلمين وتطوير منظومة التقييم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، أعلنت وزارة التربية اعتماد الاكتفاء باختبار قصير واحد خلال الفترة الدراسية الحالية، لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، والصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بالاكتفاء باختبار قصير واحد في كل مادة دراسية للفئات التعليمية المشمولة، مشيرةً إلى أنه تُحتسب الدرجة الأعلى لمن أجري اختبارين قصيرين في أي مادة من المواد الدراسية، بما يراعي مصلحة المتعلمين ويضمن تحقيق العدالة في تقييم مستواهم الدراسي.

وبيّنت وزارة التربية أن هذا التنظيم لا يشمل طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث، حيث يستمر العمل وفقاً لما نصت عليه لائحة التعليم الشاملة، بإجراء اختبارين قصيرين لكل مادة دراسية، بواقع خمس درجات لكل اختبار.

وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بأحكام لائحة التعليم الشاملة وتوحيد إجراءات التقييم في مختلف المراحل التعليمية والمدارس، بما يضمن وضوح آليات احتساب الدرجات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ومراعاة الفروق الفردية ومستويات التحصيل الدراسي.

وأضافت أن تنظيم الاختبارات يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الممارسات التربوية والتقييمية، وتحقيق التوازن بين قياس التحصيل العلمي للطلبة ومراعاة ظروفهم الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التعلم وترتقي بمخرجات العملية التعليمية.