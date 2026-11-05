التجارة: البوابة الرقمية الموحدة تضم 99% من خدمات الوزارة وتعزز التحول الرقمي

وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان

أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة والبوابة الرقمية الموحدة لخدماتها يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي إذ تجمع البوابة مئات الخدمات الإلكترونية التي تغطي ما يزيد على 99 في المئة من إجمالي خدمات قطاعات الوزارة وإداراتها.

وقالت الجعيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البوابة الرقمية الموحدة تجسد توجه الوزارة نحو تقديم تجربة حكومية أكثر سهولة وسرعة وتكاملا للأفراد وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتكامل الحكومي والبيانات الرقمية لبناء تجربة متكاملة تواكب تطلعات دولة الكويت وتعزز كفاءة بيئة الأعمال ومستويات الرقابة والشفافية.

وذكرت أن البوابة تتضمن تكاملا إلكترونيا مع عشرات الجهات الحكومية عبر الربط المباشر ومن خلال منصة (Google Apigee) برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة ودعم بيئة الأعمال في دولة الكويت.

وأوضحت أن التحول الرقمي للوزارة لا يقتصر على تحويل الخدمات إلى إلكترونية بل يمتد إلى إعادة تصميم رحلة المتعامل وربط الخدمات والبيانات والجهات ذات الصلة ضمن تجربة رقمية متكاملة.

وأفادت بأن المنظومة تتيح للمستخدم بدء معاملته ومتابعتها والوصول إلى الخدمات المرتبطة بها عبر منصة موحدة إلى جانب التكامل مع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وذكرت الجعيدان أن الوزارة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة (Microsoft) ومن بينها المساعد الذكي للوزارة الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال والمراجعين في التعرف على الخدمات والمتطلبات والإجراءات وبدء الأنشطة التجارية وتقديم الطلبات ومتابعتها بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي يشمل أيضا تطوير منظومة تقديم الميزانيات والقوائم المالية للشركات إلكترونيا من خلال تطبيق معيار (XBRL) بما يرفع جودة البيانات المالية ودقتها ويسهم في تسريع عمليات المراجعة والتحليل وتعزيز الشفافية والرقابة.

وأضافت الجعيدان أن هذه المنظومة توفر قاعدة بيانات مالية أكثر تنظيما وقابلية للتحليل والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار.

وبينت أن الوزارة تعمل تمهيدا للانتقال إلى التقديم الإلكتروني الإلزامي للميزانيات والقوائم المالية وفق معيار (XBRL) اعتبارا من الأول من يناير 2027 في خطوة تستهدف تطوير آليات الإفصاح المالي ورفع كفاءة التعامل مع البيانات المالية للشركات وتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.

وأكدت أن المنظومة الرقمية الجديدة تدعم الملفات الرقابية والاستراتيجية للوزارة ومن بينها تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة متابعة الأسواق وسلاسل الإمداد.

وقالت الجعيدان إن المنظومة تسهم كذلك في تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لأعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الرقابة والامتثال من خلال تكامل البيانات والتحليل الرقمي.

وأشارت إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني والبوابة الرقمية الموحدة يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير المستمر والتكامل الرقمي بما يجعل خدمات الوزارة أقرب إلى المستخدم وأسهل في الوصول إليها وأسرع في الإنجاز.