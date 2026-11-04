الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة ورعدية أحيانا منتصف الليل مع رياح مثيرة للغبار

مدينة الكويت

قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تأثرت اليوم الاربعاء بسقوط أمطار متفرقة وستكون رعدية أحيانا عند منتصف الليل مع هبوب رياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الافقية.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي رطب يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة بعد منتصف الليل تكون رعدية أحيانا.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون ألف متر على بعض المناطق.

وأضاف أن ارتفاع الأمواج البحرية سيكون أكثر من ستة أقدام مبينا أن كميات الأمطار المتوقعة خفيفة إلى متوسطة الشدة على أن يبدأ التحسن التدريجي للطقس بعد عصر غد الخميس.

ودعا مرضى الربو والحساسية لضرورة ارتداء الكمام عند الخروج للضرورة خاصة مع هطول الامطار الرعدية وارتفاع الرطوبة في هذا الموسم لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.